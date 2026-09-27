El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 27 de septiembre: una jornada calurosa con una máxima de 37°C

La jornada se presentará con cielo mayormente nublado, una mínima de 17°C y sin precipitaciones previstas, según el Servicio Meteorológico Nacional. El ambiente se mantendrá caluroso durante el domingo.

Hoy 01:12

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este domingo en Santiago del Estero una jornada con una mínima de 17°C y cielo parcialmente nublado durante la madrugada. Con el avance de las horas, la nubosidad aumentará y el ambiente se mantendrá mayormente nublado.

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Durante la mañana se espera una temperatura cercana a los 26°C, con viento del sector este y velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Por la tarde, la temperatura continuará en ascenso y alcanzará una máxima de 37°C, con viento predominante del noreste.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico no contempla lluvias para la jornada: la probabilidad se mantiene en 0% durante la madrugada, mañana, tarde y noche. Durante las últimas horas del día, la temperatura descenderá hacia los 28°C, con viento del sudeste.

¿Cómo estará el lunes?

El lunes 28 de septiembre llegará con un cambio en las condiciones del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con tormentas aisladas y una probabilidad de precipitaciones que irá en aumento durante el día: entre 10% y 40% durante la madrugada y la mañana, y entre 40% y 70% durante la tarde y la noche.

La temperatura se ubicará entre los 18°C de mínima y 32°C de máxima, con vientos de entre 13 y 22 km/h, que irán rotando del sudeste al este y luego al sur. Durante la madrugada también podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.