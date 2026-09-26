Bullrich se diferenció de Milei por la condena a periodistas en Formosa: “La libertad de prensa se respeta”

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza cuestionó el fallo que impuso cinco días de arresto a cuatro integrantes de un equipo periodístico y apuntó contra el gobernador Gildo Insfrán.

Hoy 23:57

Patricia Bullrich volvió a marcar una diferencia con Javier Milei y cuestionó la condena impuesta por la Justicia de Formosa a cuatro integrantes de un equipo periodístico que había realizado una cobertura en una comunidad originaria de la provincia. La senadora de La Libertad Avanza sostuvo que “la libertad de prensa se respeta” y apuntó contra el gobernador Gildo Insfrán.

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La dirigente expresó su postura a través de su cuenta de X, luego de que el Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas condenara a la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán.

“En Formosa, hacer periodismo puede costarte cinco días de arresto”, escribió Bullrich. Y agregó: “¿Pedir permiso para hablar con ciudadanos? ¿Qué clase de libertad y democracia hay en Formosa? La libertad de prensa se respeta”.

La senadora también cuestionó al mandatario formoseño y sostuvo que Insfrán considera que “la provincia y los formoseños le pertenecen”, en referencia al poder político que mantiene en la provincia.

La postura de Bullrich se produjo un día después de que Milei respaldara públicamente la resolución judicial y utilizara fuertes calificativos contra los integrantes del equipo periodístico. El Presidente celebró la decisión a través de las redes sociales y cuestionó la tarea de los comunicadores.

El fallo lleva el número 351/2026 y fue firmado por el juez Omar Padilla. La resolución impuso a los cuatro periodistas cinco días de arresto, aunque la pena puede ser sustituida por una multa de $282.550 para cada uno.

Según los fundamentos de la sentencia, los integrantes del equipo infringieron el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa, al considerar que habían desarrollado su actividad sin la autorización previa exigida y que no contaban con un carnet para ejercer el periodismo.

El episodio se originó en septiembre de 2025, cuando el equipo del proyecto Hambre de Futuro, de La Nación, llegó a la comunidad originaria San José, en la zona de Las Lomitas, para realizar entrevistas y registrar las condiciones de vida de sus habitantes.

Durante aquella cobertura, los periodistas fueron interceptados por efectivos policiales y trasladados a una dependencia, donde permanecieron alrededor de dos horas mientras se les notificaba una denuncia. La presentación había sido realizada por el cacique de la comunidad, Guillermo López, quien posteriormente manifestó que desconocía el contenido del documento que había firmado.

La resolución generó además cuestionamientos de organizaciones vinculadas con la actividad periodística. ADEPA expresó su rechazo y señaló que en la Argentina no existe un requisito de licencia, matrícula o autorización estatal para ejercer el periodismo.

Por su parte, FOPEA también rechazó la sentencia y advirtió que la decisión judicial sanciona a periodistas por el desarrollo de una tarea informativa. La entidad sostuvo que el fallo transforma en una sanción una situación vinculada con la cobertura realizada en la comunidad.

El caso volvió a generar así un cruce dentro del oficialismo, luego de que Bullrich defendiera la libertad de prensa y cuestionara la resolución, mientras que Milei había respaldado el fallo. La controversia se suma a las diferencias que la senadora libertaria viene manifestando sobre distintos aspectos de la gestión del Gobierno.