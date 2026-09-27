Fuerte choque de motos en Añatuya: varias personas fueron trasladadas al hospital

El siniestro ocurrió sobre Avenida Manzione y volvió a generar preocupación entre los vecinos, quienes reclaman por la velocidad con la que circulan habitualmente los motociclistas por esa arteria y también por Avenida Almirante Brown.

Hoy 00:14

El accidente se produjo cuando dos motocicletas colisionaron sobre Avenida Manzione, por causas que son materia de investigación. Como consecuencia del fuerte impacto, varias personas sufrieron lesiones y debieron ser asistidas en el lugar.

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Una ambulancia municipal llegó rápidamente para brindar asistencia y posteriormente trasladó a los heridos al Hospital Zonal, donde quedaron bajo atención médica. Por el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre el estado de salud de los involucrados.

En el lugar trabajó personal del área de Prevención junto a efectivos de Criminalística, quienes realizaron las tareas correspondientes y las pericias para determinar cómo ocurrió el siniestro.

El procedimiento se llevó adelante en el marco de las actuaciones iniciadas tras el accidente, mientras los vecinos de la zona volvieron a expresar su preocupación por la circulación a alta velocidad que, según sus propios reclamos, suele registrarse tanto en Avenida Manzione como en Avenida Almirante Brown.