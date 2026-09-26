“Esto no es 1982”: el Reino Unido afirmó que está preparado para defender militarmente las Islas Malvinas

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, aseguró que su país cuenta con capacidad para proteger el archipiélago ante un eventual ataque argentino y cuestionó los reclamos de soberanía de Javier Milei.

Hoy 17:06

El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, afirmó que su país está preparado para defender militarmente las Islas Malvinas ante un eventual ataque argentino y sostuvo que la Argentina actualmente no cuenta con capacidad para tomar el archipiélago.

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En una entrevista con el diario británico The Sun, el funcionario fue consultado sobre la posibilidad de que el Reino Unido tuviera que desplegar tropas para defender las islas ante un eventual ataque argentino.

“Esto no es 1982. Los argentinos no tienen la capacidad de tomar las Islas Malvinas. Nosotros tenemos la capacidad de defender las Islas Malvinas”, respondió Streeting.

Ante una consulta específica sobre si el Reino Unido podría proteger militarmente el archipiélago en caso de que Argentina enviara buques de guerra, el ministro respondió: “Sí”.

Las declaraciones se producen en un contexto de renovada tensión diplomática por la cuestión de soberanía. A comienzos de septiembre, Streeting ya había respondido públicamente a los dichos de Javier Milei y reafirmado que el compromiso británico con las islas es “absoluto e inamovible”.

En la entrevista, el funcionario británico también cuestionó los reclamos argentinos y sostuvo que la posición de Buenos Aires se mantiene año tras año. Además, defendió la postura del Reino Unido respecto de los habitantes del archipiélago y afirmó que estos eligen ser británicos.

La Argentina sostiene oficialmente su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y considera que la guerra de 1982 no modificó la naturaleza de la disputa.

Mientras tanto, el Gobierno británico mantiene una presencia militar permanente en el Atlántico Sur. En una respuesta oficial ante el Parlamento, el Ministerio de Defensa británico señaló este mes que sus fuerzas en la zona cuentan con componentes aéreos, terrestres y marítimos y que considera que la presencia militar actual se encuentra en un nivel adecuado para la defensa de las islas.

Además de referirse a las Malvinas, Streeting habló sobre el escenario internacional y señaló a Rusia y al presidente Vladimir Putin como la principal amenaza para el Reino Unido.

El funcionario defendió en ese contexto la necesidad de reforzar las capacidades militares británicas y sostuvo que una mayor capacidad de Defensa contribuye a la disuasión frente a potenciales adversarios.

Streeting, de 43 años, asumió como secretario de Defensa el 20 de julio de 2026, luego de haber ocupado la cartera de Salud y Asistencia Social.