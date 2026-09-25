EN VIVO | Güemes visita a Quilmes con la urgencia de cortar su larga racha sin victorias

El Gaucho afrontará este sábado desde las 16 un partido clave por la fecha 31 de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo santiagueño acumula 14 encuentros sin ganar y necesita sumar en su pelea por la permanencia.
Güemes afrontará este sábado un nuevo compromiso decisivo en la Primera Nacional, cuando visite a Quilmes desde las 16, por la fecha 31 de la Zona B, en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes.
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