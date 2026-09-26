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Policiales

Lo bajaron en Las Termas: amenazó a otros pasajeros con un cuchillo y terminó aprehendido

Viajaba desde Río Negro hacia Tucumán y protagonizó episodios de violencia durante el trayecto. Ya rumbo a Las Termas, volvió a generar disturbios.

Hoy 13:37

Un pasajero que viajaba en un colectivo de la empresa Flecha Bus terminó aprehendido en la Terminal de Ómnibus de Las Termas de Río Hondo, luego de protagonizar incidentes durante el viaje y generar temor entre los demás pasajeros.

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El episodio tuvo como protagonista a Jonatan Eduardo Leguizamón, de 30 años, quien viajaba desde General Roca, Río Negro, con destino a Tucumán.

Según manifestó el chofer Juan José Haro, durante el recorrido el pasajero comenzó a gritar y generar incidentes, por lo que en la Terminal de Córdoba fue examinado por personal de emergencia y posteriormente continuó el viaje.

Sin embargo, durante el trayecto entre Santiago y Las Termas, el hombre habría comenzado a hablar de manera incoherente y amenazó a otros pasajeros con un cuchillo tipo serrucho.

Ante la situación, el chofer logró quitarle el arma blanca y solicitó presencia policial al llegar a la Terminal de Las Termas.

Personal de la Comisaría Comunitaria N°50 ingresó a la unidad, logró calmar al pasajero y lo trasladó a la dependencia policial.

La fiscal Dra. Dahiana Pérez Vicens dispuso su aprehensión, además de recibir declaración al chofer y realizar el acta de procedimiento correspondiente

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