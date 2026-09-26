Aparecieron llamativas pintadas en Santiago antes de la final entre Rosario Central y Estudiantes

Las frases fueron encontradas sobre la ruta y en distintos sectores de la ciudad, justo cuando miles de hinchas del Canalla llegan a Santiago del Estero para acompañar al equipo en una nueva definición.

Hoy 08:31

La llegada de los hinchas de Rosario Central a Santiago del Estero para la final de la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata estuvo acompañada por una particular sorpresa en distintos puntos de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante las últimas horas aparecieron pintadas sobre la ruta y en diferentes sectores de Santiago del Estero con mensajes dirigidos a los simpatizantes del conjunto rosarino que arribaron para el esperado encuentro en el Estadio Único “Madre de Ciudades”.

Entre las frases que podían leerse aparecieron “Sina 4B”, “Seca nucas” y “Santiago leproso”, mensajes que rápidamente llamaron la atención por el contexto en el que fueron realizados.

Detrás de las pintadas están hinchas de Newell's Old Boys que integran la filial del club rosarino en Santiago del Estero.

Aunque la Lepra no tendrá participación en el partido de este sábado, sus hinchas decidieron sumarse al clima previo de la final y reavivar el folclore con Rosario Central, protagonista de uno de los clásicos más tradicionales y de mayor rivalidad del fútbol argentino.

La presencia de simpatizantes del Canalla se hizo notar desde las primeras horas en Santiago, donde se espera una importante movilización para acompañar al equipo en el duelo ante Estudiantes de La Plata, que comenzará a las 16 en el Estadio Único “Madre de Ciudades”.

Así, la previa de la final también tuvo su capítulo particular fuera de la cancha, con mensajes que volvieron a poner en escena una rivalidad que, incluso a cientos de kilómetros de Rosario, no pierde vigencia.