En Santiago del Estero, Estudiantes y Rosario Central definen la Supercopa Internacional

El Pincha y el Canalla se enfrentarán este sábado en el Estadio Único Madre de Ciudades, en una final atravesada por el polémico antecedente del pasillo de espaldas de 2025.

Hoy 07:26

Estudiantes de La Plata y Rosario Central volverán a encontrarse este sábado desde las 16 en Santiago del Estero, esta vez con la Supercopa Internacional en juego. La final tendrá como escenario el Estadio Único Madre de Ciudades y llegará rodeada de un condimento especial por una rivalidad que creció durante el último tiempo.

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El principal antecedente se remonta al 20 de noviembre de 2025, cuando los futbolistas de Estudiantes realizaron un pasillo de espaldas a Rosario Central, en medio de la controversia generada por el reconocimiento otorgado al Canalla por haber terminado primero en la tabla anual.

Aquel episodio todavía permanece presente en el conjunto rosarino. Antes de viajar hacia Santiago del Estero, Marco Ruben fue contundente al recordar lo sucedido.

“A mí me dolió mucho lo que hicieron, creo que al hincha también”, expresó el referente de Central, quien agregó: “Queremos ganar por orgullo, por lo que pasó hace un tiempo con ellos”.

Dos miradas diferentes sobre la final

Mientras desde Rosario Central el encuentro aparece atravesado por aquel antecedente, desde Estudiantes buscaron bajar la tensión.

El presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, sostuvo que, aunque se trata de una final que debe respetarse, el próximo compromiso frente a Platense por Copa Argentina tiene una importancia especial para los objetivos deportivos del club pensando en 2027.

En la conferencia de prensa previa realizada en Santiago del Estero, Leandro González Pirez también buscó dejar atrás la polémica.

“Nunca fue nada en contra de Central, eso lo resaltamos, pero es algo que ya queda en el pasado”, explicó el defensor.

La respuesta de Ignacio Ovando, sin embargo, mostró que en el Canalla todavía existe malestar: “Para nosotros fue una falta de respeto, lo tomamos de esa forma. Los vamos a enfrentar con eso en mente”.

En lo estrictamente futbolístico, Rosario Central buscará una nueva consagración con Ángel Di María como una de sus principales figuras, mientras que Estudiantes intentará volver a festejar en un escenario en el que ya consiguió títulos.

Las posibles formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Gabriel Neves, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Baltasar Rodríguez, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Giovanni Cantizano. DT: Jorge Almirón.

Con antecedentes recientes, declaraciones cruzadas y un título en juego, Estudiantes y Rosario Central volverán a verse las caras en Santiago del Estero, donde la pelota tendrá la última palabra en una final cargada de historia reciente.