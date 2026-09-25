Fuerte demanda de dólares: los argentinos compraron más de USD 2.800 millones en agosto

Cerca de 1,7 millones de personas adquirieron divisas durante el octavo mes del año. Las compras brutas alcanzaron los USD 2.853 millones y marcaron el segundo registro mensual más elevado de 2026.

Hoy 19:55

La demanda de dólares se mantuvo en niveles elevados durante agosto. Según los últimos datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las personas físicas realizaron compras brutas por USD 2.853 millones, el segundo monto mensual más alto registrado en lo que va de 2026.

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En total, alrededor de 1,7 millones de personas compraron billetes, mientras que unos 734.000 individuos realizaron ventas por USD 390 millones. De esta manera, las compras netas de billetes sin un destino específico alcanzaron los USD 2.463 millones.

Los números surgen del informe sobre la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario elaborado por el Banco Central.

Pese al elevado volumen, durante agosto se produjo una desaceleración respecto de julio, cuando las compras brutas habían alcanzado los USD 3.319 millones, el máximo registrado durante 2026.

Casi USD 21.000 millones comprados durante 2026

Los datos oficiales muestran que la demanda de moneda estadounidense se mantuvo sostenida durante los primeros ocho meses del año.

En enero, las compras alcanzaron los USD 2.613 millones; en febrero fueron USD 2.368 millones y en marzo, USD 2.363 millones. En abril subieron hasta USD 2.727 millones, mientras que en mayo retrocedieron a USD 2.212 millones.

Posteriormente, en junio se registraron operaciones por USD 2.443 millones y en julio se produjo el máximo anual, con USD 3.319 millones. Con los USD 2.853 millones correspondientes a agosto, las compras brutas acumuladas durante 2026 llegaron a USD 20.898 millones.

Desde la flexibilización de las restricciones cambiarias, concretada en abril de 2025, los argentinos adquirieron en términos brutos unos USD 47.290 millones.

Si también se contabilizan las transferencias de moneda extranjera sin una finalidad específica realizadas por el sector privado no financiero, el monto acumulado asciende a USD 51.644 millones.

De los aproximadamente USD 2.600 millones en billetes y divisas sin destino específico que salieron del sistema durante agosto, cerca de USD 1.100 millones permanecieron depositados en bancos locales.

Otros USD 700 millones se destinaron a incrementar la tenencia de activos en el exterior, mientras que aproximadamente USD 900 millones fueron utilizados para afrontar consumos con tarjetas, servicios, turismo y otros pagos corrientes.

Los datos se conocieron en una jornada en la que el dólar mayorista volvió a subir y cerró este viernes en $1.525,50, mientras que en el Banco Nación la cotización para la venta alcanzó los $1.545.