Le dieron libertad condicional a la joven condenada por matar a su hija recién nacida en Los Juríes

Anabela Rosalía Barreto había sido condenada en 2024 a ocho años de prisión por el homicidio de su hija, ocurrido en marzo de 2021. El tribunal consideró el caso como homicidio calificado por el vínculo bajo circunstancias extraordinarias de atenuación.

Hoy 07:20

Un tribunal resolvió conceder la libertad condicional a una joven de Los Juríes, departamento General Taboada, que había sido condenada en 2024 por la muerte de su hija recién nacida, ocurrida el 30 de marzo de 2021.

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Se trata de Anabela Rosalía Barreto, conocida como “Any”, quien recibió el beneficio a partir de una resolución firmada por los vocales Luis Achával, Julio Carmelo Vidal y Luis Domínguez.

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La mujer había sido condenada a ocho años de prisión por la muerte de la beba, en un caso que fue encuadrado como “homicidio calificado por el vínculo”, bajo circunstancias extraordinarias de atenuación.

Cómo ocurrió el hecho

De acuerdo con la acusación, Barreto sufrió una descompensación y se dirigió hacia el baño. Luego pidió que le acercaran un fuentón con toallas.

Mientras sus familiares permanecían afuera y escuchaban sus gritos, la joven dio a luz. La beba nació con un peso de 3,500 kilogramos.

Cuando finalmente permitió el ingreso de sus familiares al baño, la recién nacida se encontraba sin vida dentro del fuentón.

Durante el proceso judicial, la defensa sostuvo que Barreto no recordaba lo ocurrido y que había ingerido pastillas antes del episodio.

La postura de la defensa

Los abogados Pedro Orieta, Candela Vega y Lucía Vega sostuvieron que la joven atravesó una situación de emergencia y que incluso su propia vida estuvo en riesgo.

“Experimentó una urgencia o emergencia obstétrica. No es una asesina de su hija, sino una paciente que carecía del debido control médico”, sostuvo la defensa.

También señaló que los medicamentos habían agravado su situación y que fue encontrada sangrando en el baño.

La condena y el beneficio

El 27 de agosto de 2024, el tribunal había condenado a Barreto a ocho años de prisión.

Los jueces consideraron que había sido responsable de la muerte de su hija, pero aplicaron la figura de circunstancias extraordinarias de atenuación, contemplada para situaciones excepcionales que pueden reducir la gravedad de la pena prevista para el homicidio agravado por el vínculo.

La sentencia no se encuentra firme, y en ese contexto la defensa solicitó que se concediera la excarcelación bajo el régimen de libertad condicional.

El tribunal hizo lugar al planteo, aunque estableció que la joven deberá cumplir reglas de conducta durante el período de libertad.