El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 25 de septiembre: anuncian un viernes caluroso con una máxima de 34°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias y con cielo que irá mejorando con el correr de las horas. El sábado continuará el calor, también con una máxima de 34°C.

Hoy 01:52

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes 25 de septiembre una jornada marcada por el ascenso de la temperatura en Santiago del Estero, con una máxima que alcanzará los 34°C.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, el viernes comenzará con una mínima de 15°C y cielo mayormente nublado durante la madrugada. Para la mañana se espera que las condiciones mejoren, con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 24°C.

Durante la tarde llegará el momento más caluroso de la jornada, cuando el termómetro alcance los 34°C, con cielo algo nublado. Hacia la noche, el SMN prevé cielo despejado y una temperatura de alrededor de 30°C.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias durante todo el viernes, con una probabilidad del 0% para cada franja horaria.

El viento tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la madrugada y la mañana, disminuirá a entre 7 y 12 km/h por la tarde y volverá a ubicarse entre 13 y 22 km/h durante la noche.

¿Cómo estará el sábado?

Para el sábado 26 de septiembre, el organismo nacional anticipa que continuará el calor en Santiago del Estero.

La temperatura mínima será de 17°C, mientras que la máxima volverá a alcanzar los 34°C, manteniendo así las condiciones calurosas durante el comienzo del fin de semana.