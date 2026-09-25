Madres del Dolor cuestionó a la China Suárez por su polémica con el Ministerio de Transporte

La organización criticó las publicaciones de la actriz tras la sanción vial a Mauro Icardi y reclamó mayor responsabilidad frente a los mensajes vinculados con la seguridad vial.

Hoy 00:15

La asociación civil Madres del Dolor cuestionó públicamente a la China Suárez luego de la polémica generada por un video en el que la actriz aparece asomada por la ventanilla de un vehículo en movimiento. El episodio derivó en una sanción para Mauro Icardi y en un posterior cruce con el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

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A través de un comunicado, la organización consideró que la actitud posterior de la actriz implicó una falta de respeto hacia las familias que perdieron a seres queridos en hechos vinculados con conductas imprudentes al volante.

Desde Madres del Dolor señalaron que esperaban una actitud diferente luego de la situación y cuestionaron que, en lugar de reconocer el error, se difundieran nuevos contenidos que, según interpretaron, tomaron con ligereza una problemática relacionada con la seguridad vial.

La entidad también hizo un llamado a las figuras públicas para que tengan en cuenta el alcance de sus publicaciones y utilicen esa exposición para transmitir mensajes que contribuyan a generar conciencia.

La crítica de Vivian Perrone

Vivian Perrone, presidenta de Madres del Dolor, profundizó el planteo durante una entrevista con el programa El Diario de Mariana y apuntó especialmente contra un segundo video publicado por la actriz, en el que aparece su hijo manejando un auto de juguete luego de la sanción vial.

"Cada vez que ocurre algo así, hablamos. Lo hemos hecho con Chano, con Santiago Maratea, con Santilli. Pero cuando vimos este segundo video, la verdad es que dije: ¿por qué?", expresó Perrone.

La referente de la organización sostuvo que el reclamo no está relacionado con la nacionalidad de la licencia de conducir ni con el lugar específico donde ocurrió la situación, sino con el mensaje que puede transmitir una conducta de ese tipo.

"No nos importa si la licencia era argentina o italiana, ni si era dentro o fuera de un barrio. Lo que nos interesa es que con esa conducta podés llegar a quitarle la vida a alguien", afirmó.

Perrone también rechazó que la organización busque aprovecharse de la repercusión de personas conocidas y explicó que su objetivo es promover el respeto por la vida y la seguridad vial.

El pedido de diálogo con la actriz

Durante la entrevista, Perrone manifestó su disposición a mantener un diálogo con la China Suárez para explicarle el impacto que pueden tener este tipo de publicaciones.

"Todo lo que sea necesario, primero para que lo entienda ella, como madre y como figura pública", sostuvo.

Además, consideró que tanto la actriz como Icardi cuentan con una amplia llegada a través de las redes sociales y podrían utilizar esa exposición para difundir mensajes vinculados con la prevención.

"Ellos pueden llegar a un público que nosotros no llegamos y pueden dar un mensaje positivo: divertite, pero sin alcohol al volante, no uses el celular cuando conducís, ponete el cinturón de seguridad", concluyó.