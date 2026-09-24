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Se perdió Gregorio en el barrio Sarmiento y solicitan ayuda para encontrarlo

Fue visto por última vez durante la mañana del miércoles en la zona de plaza Italia, en inmediaciones de Lamadrid y Santa Fe. Solicitan colaboración para dar con su paradero.

24/09/2026

Solicitan la colaboración de la comunidad para encontrar a Gregorio, quien se encuentra perdido desde este miércoles.

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Según informaron, fue visto por última vez durante la mañana del miércoles en inmediaciones de plaza Italia, más precisamente en la zona de Lamadrid y Santa Fe, barrio Sarmiento.

Quienes puedan aportar cualquier información que ayude a dar con su paradero pueden comunicarse con Raúl Andrada al +54 9 3855 05-2049.

Se solicita especialmente a quienes circulen por barrio Sarmiento y sectores cercanos que estén atentos y que, en caso de haberlo visto, se comuniquen al número indicado.

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