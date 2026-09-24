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Policiales

Encapuchado y armado con un cuchillo, asaltó un supermercado a plena luz del día en Quimilí

El sospechoso llegó en motocicleta, ingresó al comercio y exigió la recaudación a una empleada. La propietaria realizó la denuncia y la Policía analiza las cámaras para intentar identificarlo.

Hoy 22:44
Robo Quimili

Un hecho delictivo se registró en las últimas horas en un supermercado ubicado sobre avenida Roca, en barrio Calazán de Quimilí, donde una empleada fue sorprendida por un sujeto que ingresó al local y se dirigió directamente hacia el sector de cajas.

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Según se informó, el sospechoso había llegado al lugar a bordo de una motocicleta y llevaba el rostro cubierto. Una vez dentro del comercio, se acercó a la trabajadora que se encontraba de turno y la intimidó con un arma blanca de gran tamaño.

Ante las amenazas, la empleada entregó el dinero que había en la caja registradora y evitó oponer resistencia. De esta manera, el delincuente logró apoderarse de la recaudación y salió rápidamente del establecimiento.

Luego del asalto, el sospechoso escapó en la motocicleta en la que había llegado, mientras que la situación fue advertida por personas que se encontraban en las inmediaciones del comercio.

El episodio quedó registrado por el sistema de videovigilancia del supermercado. Las imágenes permitirían reconstruir el recorrido realizado por el delincuente desde su llegada al lugar hasta la huida, por lo que son analizadas por los investigadores.

Tras la denuncia presentada por la propietaria del comercio, efectivos policiales de la jurisdicción iniciaron las tareas correspondientes para tratar de establecer la identidad del autor. Además de revisar las grabaciones, los investigadores recaban testimonios que puedan aportar información sobre el sospechoso y el vehículo utilizado.

La causa continúa en etapa investigativa y se busca localizar al responsable del robo.

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