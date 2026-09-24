Polémica por los dichos de Daniel Avellaneda sobre Flor de la V: “Este señor tiene la mente equivocada”

El periodista deportivo cuestionó una publicación de la conductora y se refirió a ella en términos que desconocen su identidad de género. Jonatan Viale intervino durante el intercambio y luego Avellaneda sostuvo su postura ante la prensa.

Hoy 22:29

Daniel Avellaneda quedó en el centro de una polémica luego de realizar una serie de comentarios sobre Flor de la V durante un debate al aire en Radio Rivadavia. El periodista deportivo cuestionó una publicación de la conductora sobre un fallo judicial y utilizó expresiones en las que se refirió a ella como “un señor”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El intercambio comenzó luego de que en el programa se leyera un mensaje que Flor de la V había publicado en X sobre la jueza Laura De Marinis y el tratamiento mediático que había tenido un fallo judicial.

A partir de esa publicación, Avellaneda expresó su desacuerdo con la postura de la conductora y sostuvo en reiteradas oportunidades: “Este señor tiene la mente equivocada”. Luego agregó: “Es un señor, es un señor impresentable, una vergüenza”.

Durante el intercambio, Jonatan Viale intentó separar la discusión sobre las opiniones de Flor de la V de su identidad de género. “Es una mujer y hay que respetar eso. No tiene nada que ver. Ahora, su pensamiento político, no”, manifestó el conductor.

Sin embargo, Avellaneda mantuvo su postura y volvió a referirse a la conductora en términos similares, lo que generó repercusión en redes sociales y en distintos espacios televisivos.

Horas después, el periodista fue abordado por una cronista del programa SQP, de América TV, a la salida de la radio. Ante las preguntas sobre sus declaraciones, Avellaneda volvió a sostener su posición. “¿No es un señor? Me parece que es un señor. ¿Biológicamente no es un hombre? Para mí no es una mujer”, afirmó.

Según el relato de la cronista, el encuentro se volvió tenso y Avellaneda llegó a pedir la presencia de la Policía. La periodista describió el episodio como una situación incómoda y expresó: “Me pareció horrible. No la pasé bien”.

Por su parte, Cristina Pérez, quien también participaba del programa radial, no realizó comentarios sobre las expresiones de su compañero durante el segmento. Consultada posteriormente por la polémica, respondió: “No me meto en polémicas, mi amor, en serio. Los quiero un montón”.

La controversia también fue abordada durante la emisión de SQP, donde Yanina Latorre compartió un mensaje que Flor de la V le envió en respuesta al episodio. La conductora sostuvo: “Es más de lo mismo. Hace años que me atacan con lo mismo, como si me ofendieran. Eso es no tener argumentos”.

En paralelo, Jonatan Viale se comunicó con Latorre y reconoció que la situación había sido incorrecta. “Estuvo mal eso, ya se lo dije al aire, estuvo mal”, escribió el conductor, aunque aclaró que mantenía su desacuerdo con la postura expresada por Flor de la V sobre el fallo judicial que había originado el debate.

El episodio generó una fuerte repercusión y volvió a instalar el debate sobre las expresiones públicas de figuras de los medios y el respeto por la identidad de género, mientras que el conflicto entre las distintas posturas continuó en televisión y redes sociales.