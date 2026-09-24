Conmoción: hallaron a un menor de 14 años ofreciendo servicios sexuales en una estación de servicios

La adolescente fue ubicada durante la madrugada en una estación de servicio de La Aguada junto a una joven de 19 años. Por disposición de la Fiscalía, fue entregada a su madre.

Hoy 11:16

Un procedimiento policial permitió detectar durante la madrugada de este jueves a una menor de 14 años que se encontraba en una estación de servicio de la localidad de La Aguada, en una situación que motivó la intervención de la Justicia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El personal de la Comisaría 57 se trasladó al lugar tras recibir un llamado que alertaba sobre la presencia de una persona menor de edad que estaría ofreciendo servicios sexuales.

En el lugar fueron entrevistadas W.O., de 19 años, e I.G., de 14, quien manifestó que se encontraba allí por voluntad propia.

Ante la situación, el fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, dispuso la intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 6 y ordenó profundizar las entrevistas para establecer las circunstancias del caso.

Te recomendamos: Detuvieron a un profesor de folclore en una causa por presunto abuso sexual contra una menor

Posteriormente, la adolescente fue trasladada a la dependencia policial y, por disposición fiscal, se ordenó su entrega a su madre mediante acta, además de dar intervención a Trata de Personas y realizar un informe socioambiental en el domicilio de la menor.

La madre, A.G., de 43 años, se presentó en la dependencia alrededor de la 1:50 y manifestó que desconocía que su hija se encontraba realizando ese tipo de actividades.

También señaló que la adolescente estaba viviendo en la casa de su amiga, la joven de 19 años.

La investigación continuará con las medidas dispuestas por la fiscalía para determinar con precisión el contexto en el que se encontraba la menor.