Franco Colapinto cerró las primeras prácticas del Gran Premio de Azerbaiyán: cómo le fue

El piloto argentino hizo sus primeras presentaciones con Alpine en la Fórmula 1 este jueves en el circuito callejero de Bakú

Hoy 10:11

Franco Colapinto concluyó el primer día de actividades del Gran Premio de Azerbaiyán, en donde al cabo de la tanda de prácticas se ubicó con el Alpine A526 tras registrar 1m45s479 calzando neumáticos de compuesto blando con los cuales hizo la segunda parte de la sesión completando siete vueltas en el trazado callejero de Bakú (6.003 metros).

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Como ocurrió en la primera tanda, la planificación de Alpine F1 Team se basó en diferenciar lo hecho por el piloto argentino, quien usó compuesto duro y blando, con respecto a su compañero Pierre Gasly que giró con neumáticos medios (además del set rojo) y logrando ubicarse séptimo con 1m44s843 y un margen de 636/1000 entre ambos.

Con estas referencias los ingenieros de la escuadra de Enstone se abocarán junto a ambos pilotos a resolver aquellas dificultades técnicas para así obtener una mejor prestación en la última sesión de ensayos oficiales este viernes y luego seguir mostrando su evolución, como sucedió en Italia y España, para alcanzar el tercer corte clasificatorio.

Tanto Colapinto como Gasly tuvieron una leve salida de pista; el pilarense fue en su primera salida de la sesión cuando se pasó en en la curva dos, mientras que el galo fue promediando la mitad de la tanda en el frenaje del tercer viraje. Ninguna de estas incidencias alteró el andar de ambos durante el resto de la actividad.

MERCEDES TIENE EL DOMINIO CON RUSSELL Y ANTONELLI

Ratificando el buen funcionamiento del Mercedes W17, el británico George Russell volvió a colocarse al tope de las posiciones del segundo ensayo del GP azerbayano, ahora con 1m43s347 y superando por más de medio segundo (0s552) a su compañero Kimi Antonelli, quien pudo completar la tanda tras la reparación del sistema hidráulico que le impidió girar temprano.

Detrás quedó el Red Bull de Max Verstappen, quien también siguió de largo en una curva y se ubicó a 0s827, siendo el único que pudo quedar a menos de un segundo de las «Flecha de Plata», y aventajando a las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, el McLaren de Lando Norris y el Alpine de Gasly; el Top10 se completó con Oscar Piastri (McLaren), Isack Hadjar (retornando tras dos fechas ausente, con Red Bull) y Esteban Ocon (Haas).

Al concluir la tanda, Hamilton fue convocado por los comisarios deportivos porque habría realizado una maniobra de obstaculización sobre el Racing Bulls de Liam Lawson; con respecto al «equipo B» de Red Bull deberá reparar el coche de Arvid Lindblad que provocó una bandera roja tras golpear con la rueda trasera derecha contra el muro de la curva previa al Castillo.

Cómo fue la primera práctica

A bordo del Alpine A526, Franco Colapinto comenzó el Gran Premio de Azerbaiyán ocupando el 18° puesto en la práctica desarrollada en el circuito callejero de Bakú, en donde logró su mejor paso en 1m47s523 registrado cuando utilizó neumáticos blandos promediando la tanda cronometrada que lideró el Mercedes de George Russell.

Con un plan de trabajo diferente a su compañero Pierre Gasly, el piloto argentino desarrolló su labor con el A526 calzando dos juegos de neumáticos medios y el ya señalado blando, con los cuales completó 18 y 5 vueltas, respectivamente, en el trazado de 6.003 metros que combina la zona moderna e histórica de la capital azerbaiyana.

El francés quedó 16° con un tiempo de 1m47s043 (trabajando en la pista con tres juegos de compuesto duro y uno blando) y aventajó por 0s480 a Colapinto, quien sobre los últimos minutos se dedicó a girar con mayor carga de combustible realizando una docena de giros en 110 segundos y con ello analizar qué mejorar para las siguientes tandas oficiales.

A pesar de una leve salida de pista en la tercera curva del trazado de Baku, el británico pudo retomar y continuar con la práctica inicial del GP de Azerbaijan de F1 y consiguió ser el más rápido de la misma con el Mercedes tras cronometrar 1m45s387; a diferencia suya, no fue una tanda positiva para su compañero Kimi Antonelli porque por una falla hidráulica en su W17 solo pudo estar durante 24 minutos en pista.

Sin embargo, el piloto italiano y líder del campeonato quedó con el quinto tiempo, a 0s878. Entre ambos pilotos de las «Flecha de Plata» se escalonaron el Red Bull de Max Verstappen (que tuvo también un incidente en la primera curva cuando se pasó en el frenaje) y las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Posteriormente se alinearon ya a más de un segundo el McLaren de Oscar Piastri, los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad (quien sobre el cierre de la actividad provocó un Virtual Safety Car -como lo hizo antes Antonelli-), el Haas de Esteban Ocon y el Audi de Gabriel Bortoleto que superó a su compañero Nico Hülkenberg el cual por una falla quedó detenido al mismo tiempo que Lindblad en el cierre.

Cronograma del GP de Azerbaiyán

Viernes 25 de septiembre

Práctica Libre 3: 5.30

Clasificación: 9.00

Sábado 26 de septiembre