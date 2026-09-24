“Perdí la voz del miedo”: el extraño avistamiento que sorprendió a dos vecinos en Las Termas

El episodio ocurrió el martes por la noche, cuando una mujer de 52 años y un hombre de 72 se trasladaban desde Las Termas hacia Villa Río Hondo.

Hoy 10:24

Un particular episodio que despertó sorpresa ocurrió el martes por la noche en Las Termas de Río Hondo, donde dos personas aseguraron haber observado una extraña luz amarilla en el cielo que, según su relato, los acompañó durante parte del trayecto hacia Villa Río Hondo.

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Alrededor de las 22 horas, Silvana Karina Rocci, de 52 años, domiciliada en el barrio Sector El Alto de Las Termas, se presentó en una dependencia policial junto a Víctor Gerez, de 72 años, vecino de Villa Río Hondo, para relatar lo que habían observado mientras se trasladaban desde la ciudad termal hacia esa localidad.

Según manifestaron, durante el recorrido comenzaron a observar una luz de color amarillo que se encendía y apagaba en el aire. Lo llamativo, de acuerdo con su testimonio, fue que la luz parecía desplazarse y seguirlos desde el cielo mientras avanzaban por la ruta.

El fenómeno habría continuado hasta que, a la altura de una zona montuosa, perdieron de vista la luz.

Pero el relato sumó otro elemento llamativo: al llegar a una dependencia policial cercana, los testigos contaron lo ocurrido a un efectivo que se encontraba cumpliendo funciones. El policía también habría observado la luz en el cielo, según indicaron.

De acuerdo con el relato de los testigos, cuando otros uniformados intentaron acercarse hacia el sector donde se observaba el fenómeno, la luz se alejaba inmediatamente, por lo que tampoco pudieron determinar con precisión qué era aquello que habían visto.

En diálogo exclusivo con “Buen Día Santiago”, de Radio Panorama, Silvana contó la experiencia y aseguró que el episodio le provocó un fuerte temor.

“Nosotros estamos seguros de lo que vimos, perdí la voz, me quedé muda del miedo”, relató la mujer al recordar el momento.

Hasta el momento, no se estableció qué era la luz observada y el episodio permanece como un llamativo testimonio de un supuesto avistamiento de ovnis. Los protagonistas sostienen que lo que vieron fue real y que no pudieron identificar el objeto o fenómeno que se desplazaba en el cielo.