Franco Colapinto, tras las prácticas en Bakú: “No me siento muy cómodo”

El piloto argentino terminó 11° en la segunda tanda del Gran Premio de Azerbaiyán y reconoció que todavía debe encontrar el equilibrio del Alpine antes de la clasificación. Su objetivo es meterse en la Q3.

Hoy 11:01

Franco Colapinto cerró la segunda práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán con el puesto 11° y, pese a mostrar una mejora con el paso de las vueltas, aseguró que todavía no logró sentirse cómodo con su Alpine en el circuito callejero de Bakú.

Después de la sesión, el argentino analizó su rendimiento y explicó cuáles son los aspectos que deberá ajustar antes de la clasificación. “Dimos un pasito con el auto, pero falta, no me siento muy cómodo”, reconoció en diálogo con ESPN.

Colapinto destacó que la evolución de la pista fue clave para mejorar los tiempos, aunque el estado inicial del trazado complicó el funcionamiento del monoplaza. “Falta poco. Creo que nos está ayudando la mejora de la pista. Estaba muy sucio también y a nuestro auto le venía peor todavía”, explicó.

El piloto de Alpine detalló los puntos donde encontró mayores dificultades durante la jornada. “Voy a entender hoy a la noche un poco el por qué. No estoy muy consistente como en otras carreras, me está costando un poco los frenajes y las entradas de curva”, señaló.

De cara a la clasificación, Colapinto mantiene un objetivo concreto: seguir evolucionando y conseguir un lugar entre los diez mejores. “Trabajar y mejorar. El objetivo es la Q3”, afirmó.

El argentino volverá a la pista este viernes con la Práctica Libre 3, desde las 5.30 de Argentina, y luego afrontará la clasificación a partir de las 9.00.

Un circuito con buenos recuerdos

Bakú es una pista especial para Colapinto. En 2024, durante su segunda participación en la Fórmula 1 con Williams, consiguió el octavo puesto y sumó sus primeros puntos en la categoría.

Ahora, como piloto de Alpine, buscará repetir una actuación destacada en un escenario donde ya logró uno de sus mejores resultados en la máxima categoría.