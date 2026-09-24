Christian Salandín tras su arribo a Mitre: "Es un momento para apoyar y dejar de lado las cosas que no salieron bien”

El nuevo entrenador del Aurinegro analizó sus primeros días de trabajo, destacó la importancia de recuperar conceptos y aseguró que el objetivo inmediato es sumar puntos en la pelea por salir de la zona baja de la Primera Nacional.

Hoy 12:02

Luego de completar su primera semana de trabajo al frente de Mitre, el entrenador Christian Salandín se refirió al presente del equipo y a los desafíos que tendrá por delante en la continuidad de la Primera Nacional.

El técnico contó cómo fueron sus primeros días con el plantel y remarcó que, debido al poco tiempo de preparación, el foco estuvo puesto en incorporar conceptos y comenzar a construir una idea de juego.

“Por suerte pudimos volver a trabajar el lunes, hicimos bloques de fútbol, hubo tiempo para trabajar el equipo. Quizá no hubo tiempo para establecer una idea de juego súper aceitada, pero sí algunos conceptos”, explicó Salandín.

De cara a los próximos compromisos, el entrenador señaló que el equipo debe asumir el momento que atraviesa y centrar sus energías en los partidos que serán determinantes para el objetivo principal.

“Hay que aceptar y reconocer el momento, poner el foco en ese mini torneo que tenemos con los equipos que están peleando en la zona baja. El foco es ese”, afirmó.

Además, Salandín hizo hincapié en la necesidad de dejar atrás los resultados adversos y acompañar al grupo en esta etapa. “Tenemos que reconocer que hace varios partidos que no podemos ganar. Es un momento para apoyar y dejar de lado las cosas que no salieron bien”, sostuvo.

El nuevo cuerpo técnico trabaja con la mira puesta en recuperar la confianza del plantel y afrontar la recta final del campeonato con el objetivo de sumar puntos importantes.