Frías comenzó a celebrar sus 152 años

Una fecha que reúne a los frienses para celebrar su historia, sus raíces y el presente de la ciudad.

Hoy 12:56

Con el izamiento de las banderas de la Nación, de la Provincia y de la Ciudad de Frías, inició el acto oficial por el 152° Aniversario de la ciudad. La ceremonia se realizó a las 8 horas en la Plaza 25 de Mayo y fue encabezada por el intendente municipal, Néstor Humberto Salim.

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La ciudad de Frías celebró su 152° Aniversario fundacional este 24 de septiembre, fecha que coincide con la festividad de Nuestra Señora de las Mercedes.

Momento donde el Intendente Néstor Humberto Salim brindó un mensaje de unión y manifestó su felicidad por este histórico día.

Al consultarle al jefe comunal como estaba viviendo este nuevo aniversario, señaló que Frías celebra su aniversario 152 con un municipio en marcha, ordenado y con obras. Además señaló que su mayor orgullo en este quinto mandato “es estar al lado del vecino y responder a sus necesidades y a las prioridades de cada barrio”.

En una fecha que reúne a los frienses para celebrar su historia, sus raíces y el presente de la ciudad, el jefe comunal estuvo acompañado por el Diputado Provincial, Sebastián Salim; la presidente del Honorable Concejo Deliberante, Lic. Lorena Rojas; los concejales Dra. Paula Dahbar, Rosana Barrionuevo, Javier Mubarqui, Julio Ávila y Bruno Dolores; la Secretaria General, Mirta Irene Flores; la Secretaria Privada, Mónica Lucía López; la Secretaria de Economía y Hacienda, CPN Graciela Jerez; la Secretaria de Desarrollo Social, Lic. Viviana Caglieri; el Secretario de Gobierno, Carlos Nazar; el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. Heraldo Jerez; la Contadora General de la Municipalidad de Frías, CPN Melina Pérez; la Subsecretaria de Recaudación Impositiva, CPN Carolina Ichari; el Subsecretario de Deportes y Recreación, Lic. Cristián González; y el Fiscal Coadjutor, Dr. Cristián Castillo.

También estuvieron presentes integrantes de la Comisión Municipal de Educación, Lic. Karina Ríos y Lic. Grisel Miranda; de la Comisión Municipal de Cultura, Marcelo Peralta; directores, jefes y encargados de distintas dependencias municipales; personal del Cuerpo de Bomberos; empleados y obreros municipales; autoridades policiales y escolares, junto a vecinos y público en general.