Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 SEP 2026 | 17º
X
Locales

El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 24 de septiembre: anuncian una jornada cálida con cielo algo nublado y 32°C de máxima

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada cálida para este jueves, con aumento de la temperatura durante la tarde y sin probabilidad de lluvias. Para el viernes se espera una máxima de 31°C.

Hoy 01:45

Santiago del Estero tendrá este jueves 24 de septiembre una jornada marcada por el ascenso de temperatura, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la madrugada y la mañana se prevé cielo algo nublado, con una temperatura mínima de 14°C. Hacia la tarde, el termómetro alcanzaría una máxima de 32°C, en un ambiente cálido y con vientos del sector norte. 

De acuerdo con el reporte del SMN, no se esperan precipitaciones durante la jornada. El viento soplaría desde el sector noreste, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

Para la noche, las condiciones se mantendrían estables, con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 26°C.

Cómo seguirá el tiempo el viernes

El viernes continuará el ambiente cálido en la provincia. El SMN prevé una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 31°C, con cielo algo nublado y condiciones similares a las del jueves.

Además, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la jornada.

De esta manera, Santiago del Estero atravesará el cierre de la semana con temperaturas elevadas para el inicio de la primavera y sin lluvias previstas en el corto plazo.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Tiempo en Santiago del Estero
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Caso Gabriela Andrada: rechazaron planteos de la defensa de Fábrega y continuará detenido
  2. 2. La Feria de Primavera Flamenca celebrará el arte y las raíces culturales en Santiago del Estero
  3. 3. “Me voy a casar y todavía me pongo rojo”: la reacción de Pedro Rosemblat cuando le preguntaron por Lali
  4. 4. Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo por hasta US$7.000 millones para obras de infraestructura
  5. 5. Donald Trump recibió a Xi Jinping en la primera visita de Estado de un presidente chino a EE.UU. en más de una década
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT