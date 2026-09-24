El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 24 de septiembre: anuncian una jornada cálida con cielo algo nublado y 32°C de máxima

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada cálida para este jueves, con aumento de la temperatura durante la tarde y sin probabilidad de lluvias. Para el viernes se espera una máxima de 31°C.

Hoy 01:45

Santiago del Estero tendrá este jueves 24 de septiembre una jornada marcada por el ascenso de temperatura, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Durante la madrugada y la mañana se prevé cielo algo nublado, con una temperatura mínima de 14°C. Hacia la tarde, el termómetro alcanzaría una máxima de 32°C, en un ambiente cálido y con vientos del sector norte.

De acuerdo con el reporte del SMN, no se esperan precipitaciones durante la jornada. El viento soplaría desde el sector noreste, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

Para la noche, las condiciones se mantendrían estables, con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 26°C.

Cómo seguirá el tiempo el viernes

El viernes continuará el ambiente cálido en la provincia. El SMN prevé una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 31°C, con cielo algo nublado y condiciones similares a las del jueves.

Además, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la jornada.

De esta manera, Santiago del Estero atravesará el cierre de la semana con temperaturas elevadas para el inicio de la primavera y sin lluvias previstas en el corto plazo.