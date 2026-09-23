Caso Gabriela Andrada: rechazaron planteos de la defensa de Fábrega y continuará detenido

La jueza Norma Morán no hizo lugar a los pedidos de nulidad, sobreseimiento y cese de prisión preventiva presentados por la defensa de Mario Fábrega, quien será llevado a juicio por la muerte de su pareja, ocurrida en 2024.

Hoy 22:25

La Justicia resolvió mantener la situación procesal de Mario Fábrega, acusado por la muerte de Gabriela Andrada, luego de una audiencia en la que la jueza Norma Morán rechazó distintos planteos realizados por la defensa del imputado.

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Según se informó, la magistrada no hizo lugar al pedido de nulidad de la requisitoria de elevación a juicio presentado por la defensa de Fábrega, al considerar que el requerimiento se encontraba "claro, preciso y consustanciado" con las exigencias establecidas por el Código Procesal.

Además, la jueza descartó que se haya vulnerado el derecho de defensa del acusado, al sostener que Fábrega tuvo acceso a todos los elementos incorporados en la causa.

Otro de los planteos rechazados fue el pedido de sobreseimiento por el vencimiento de los plazos de la investigación penal preparatoria. En este punto, Morán consideró que, pese al tiempo transcurrido —dos años y cinco meses desde el hecho— existen motivos suficientes para que el acusado sea sometido a un tribunal de juicio.

Fábrega enfrenta una acusación por el supuesto delito de homicidio simple o calificado, según la pretensión de la Fiscalía.

Tampoco prosperó el pedido de cese de prisión, ya que la jueza consideró que la pena prevista para el delito atribuido y la existencia de riesgo de fuga justifican que continúe privado de su libertad. En ese sentido, se tuvo en cuenta que el hecho ocurrió en febrero de 2024 y que Fábrega permaneció prófugo hasta abril de ese mismo año.

La resolución también hizo lugar a la prórroga de seis meses solicitada por la Fiscalía para continuar con el avance de la causa.

La familia de Gabriela pidió una pena ejemplar

Tras conocerse la resolución judicial, Marcela, hermana de Gabriela Andrada, expresó el impacto que generó la noticia en la familia y aseguró que continuarán acompañando el proceso judicial.

"Hoy nos encontramos nuevamente en esta situación. La verdad que la noticia nos ha caído como un baldazo de agua fría”, manifestó.

La mujer sostuvo que, si bien entiende las discusiones técnicas dentro del proceso judicial, la familia mantiene su postura respecto a la calificación del hecho.

"Sabemos que técnicamente para la Justicia se discute una intención de matar o se argumenta que no está explícita de esa manera, pero nosotros la recalcamos y la sostenemos. Todo esto en un contexto de violencia de género psicológica”, expresó.

Marcela también destacó el acompañamiento recibido por parte del Instituto Público Fiscal y remarcó que la familia busca que el caso avance hasta el juicio.

"No vamos a devolver a nuestra hermana, pero queremos una pena ejemplar”, afirmó.