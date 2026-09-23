Venezuela, petróleo y soberanía: una mirada internacional desde las aulas de la UCSE

La Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas recibió al especialista venezolano Joseph O. Colmenares Ramírez como docente invitado para analizar junto a estudiantes los desafíos y oportunidades de Venezuela ante las transformaciones del escenario internacional.

Hoy 22:24

La realidad internacional también encuentra un espacio de análisis dentro de las aulas. En ese marco, la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) llevó adelante el encuentro académico “Venezuela: petróleo, poder y soberanía. Oportunidades y desafíos ante el nuevo orden internacional”, en el marco de la cátedra Teoría de las Relaciones Internacionales II.

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La actividad contó con la participación como docente invitado del Abg. Esp. Joseph O. Colmenares Ramírez, de la Universidad Católica del Táchira, Venezuela, quien compartió con estudiantes y docentes una instancia de reflexión y análisis sobre la situación de Venezuela y su inserción en el escenario internacional.

El encuentro permitió abordar algunos de los principales ejes vinculados con la realidad del país sudamericano, tomando como punto de partida la relación entre petróleo, poder y soberanía, además de los desafíos y oportunidades que atraviesa Venezuela frente a las transformaciones del escenario internacional.

La propuesta se desarrolló dentro de las actividades académicas de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas, que busca incorporar distintas perspectivas y experiencias internacionales para complementar los contenidos trabajados por los estudiantes durante su formación.

En esa línea, durante 2026 la Facultad viene impulsando diferentes espacios de debate y participación relacionados con la política y las relaciones internacionales. Entre ellos se encuentra el reciente Modelo de Naciones Unidas de la UCSE, que también apuntó a generar instancias de formación y participación para los alumnos.

Del encuentro participaron el decano de la Facultad, Abg. Esp. Gabriel Ávila; el director de Carreras, Lic. Esp. Jorge D. Sabasta; además de docentes y estudiantes de la unidad académica.

Una vez finalizada la conferencia, integrantes del voluntariado AIESEC, del que forma parte Colmenares Ramírez, se presentaron ante los asistentes para dar a conocer sus propuestas de intercambio internacional y las posibilidades de realizar experiencias en otros países, especialmente destinadas a los estudiantes de Relaciones Internacionales presentes en la actividad.

De esta manera, la propuesta permitió combinar el análisis académico de la realidad internacional con nuevas oportunidades de formación y experiencias en el exterior para los estudiantes de la UCSE.