“Los seres humanos estamos diseñados para funcionar con grasa”: la mirada de una especialista en nutrición carnívora

Claudia Sánchez habló sobre los alimentos que consume a diario, cuestionó algunos mitos sobre los vegetales y explicó por qué combina períodos de alimentación basada en productos animales con frutas y tubérculos según su actividad física.

Hoy 22:23

La asesora en nutrición carnívora Claudia Sánchez participó de una entrevista en Radio Panorama, donde explicó su enfoque sobre la alimentación basada en productos de origen animal, los llamados antinutrientes presentes en algunos vegetales y la importancia de adaptar la dieta al contexto de cada persona.

Sánchez, quien además practica CrossFit, señaló que no mantiene una alimentación exclusivamente carnívora durante todo el año, sino que realiza diferentes ciclos según sus necesidades y objetivos deportivos.

“Depende de cada organismo y del contexto. Todo va a depender de la persona, su contexto metabólico, a qué se dedica, si es sedentaria o activa”, explicó.

Su alimentación: carne, grasas y ciclos con frutas

La especialista contó que suele alternar períodos de alimentación 100% carnívora, basada en productos de origen animal, con etapas en las que incorpora carbohidratos de baja toxicidad, principalmente frutas y tubérculos.

“Hay meses que duro comiendo carnívoro 100%, muy apegado a productos de origen animal. Y cuando voy a tener una competencia intensa introduzco carbohidratos de muy baja toxicidad”, detalló.

Según explicó, esta combinación le permite adaptarse a las exigencias deportivas y trabajar sobre lo que denominó “flexibilidad metabólica”, es decir, la capacidad del organismo de utilizar distintas fuentes de energía.

Los antinutrientes y su mirada sobre los vegetales

Durante la entrevista, Sánchez explicó por qué decidió evitar hojas verdes, semillas y otros vegetales dentro de su alimentación habitual.

“Yo no como vegetales, nada que provenga de hojas, plantas ni semillas. Los evito porque contienen antinutrientes”, afirmó.

Según su postura, los antinutrientes son compuestos que las plantas producen como mecanismos de defensa y mencionó algunos ejemplos como lectinas, oxalatos, saponinas, taninos y glucosinolatos.

La asesora sostuvo que estos compuestos pueden interferir en la absorción de ciertos nutrientes y afectar la microbiota intestinal. “Funcionan como inhibidores enzimáticos”, explicó.

Entre los alimentos que mencionó dentro de este grupo incluyó verduras como lechuga, brócoli, coliflor y espinaca, además de semillas y otros productos vegetales.

Hierro: la diferencia entre alimentos vegetales y animales

Otro de los puntos abordados fue la absorción del hierro. Sánchez explicó que existen diferencias entre el hierro presente en alimentos vegetales y el hierro de origen animal.

“Las lentejas tienen hierro, eso es cierto, pero nuestro cuerpo no lee esos papelitos de la tabla nutricional”, expresó.

Según indicó, el hierro vegetal es conocido como hierro no hemo, mientras que el presente en carnes rojas e hígado es hierro hemo, con una mayor biodisponibilidad para el organismo.

“El hígado es muy económico y es el que más hierro contiene dentro de los productos cárnicos”, señaló.

“Nuestro cuerpo está diseñado para funcionar con grasas”

Uno de los conceptos centrales de la charla fue su visión sobre los macronutrientes. Sánchez sostuvo que las proteínas y las grasas aportan los nutrientes esenciales que el organismo necesita.

“Los seres humanos estamos diseñados para funcionar con el sustrato energético de las grasas”, afirmó.

En ese sentido, explicó que considera a los carbohidratos como nutrientes no esenciales porque, según su interpretación, el organismo puede producir glucosa mediante un proceso llamado gluconeogénesis.

Sin embargo, aclaró que en el ámbito deportivo puede utilizar carbohidratos estratégicamente debido a las demandas energéticas de una competencia.

Frutas, metabolismo y actividad física

Respecto al consumo de frutas, Sánchez explicó que su recomendación depende del estado de salud y del estilo de vida de cada persona.

“No todo el mundo debe consumir frutas de la misma manera”, sostuvo, y mencionó que tiene una postura diferente para personas con obesidad, resistencia a la insulina o enfermedades metabólicas.

En cambio, para deportistas con alta demanda energética consideró que pueden ser una herramienta útil por el aporte rápido de glucosa.

Así es su rutina diaria de alimentación

Durante la entrevista, Sánchez también contó cómo es un día habitual en su alimentación.

Explicó que entrena cerca de las 5 de la mañana en ayunas y que rompe el ayuno con caldo de huesos, al que definió como una fuente de colágeno y aminoácidos.

Luego consume comidas abundantes basadas en productos animales, como cortes de carne roja o huevos.

“Si no consumo carne roja y desayuno nada más huevos, son alrededor de siete u ocho huevos, con toda la yema”, relató.

Además, recomendó evitar aceites vegetales y optar por grasas animales como sebo de res, manteca de cerdo o mantequilla clarificada para cocinar.