“Me voy a casar y todavía me pongo rojo”: la reacción de Pedro Rosemblat cuando le preguntaron por Lali

A pocas semanas de la celebración que, según distintas versiones, prepara junto a Lali Espósito, Pedro Rosemblat protagonizó un particular momento televisivo cuando La Joaqui llevó la conversación hacia su pareja. El conductor intentó rápidamente cambiar de tema, pero terminó admitiendo que todavía siente vergüenza cuando le preguntan por la cantante.

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Todo ocurrió durante una charla en la que La Joaqui lanzó una referencia indirecta a Lali, cuyo nombre de pila es Mariana. “Qué irónico, todos los caminos llevan a Mariana”, comentó la cantante, provocando una reacción inmediata de Rosemblat.

El conductor intentó esquivar la situación y respondió: “Sí, increíblemente. Cambiemos de tema, por favor”. Sin embargo, La Joaqui notó su gesto y señaló que se había puesto colorado: “Te sonrojaste”.

La situación continuó entre risas y terminó con una confesión del propio Rosemblat, que reconoció: “Me voy a casar y todavía me pongo rojo”. La Joaqui aprovechó el momento para relacionar esa reacción con sus sentimientos por la artista y aseguró que “el amor es eso, que alguien se ponga rojo cuando preguntan por vos”.

La versión sobre una posible boda entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat había tomado fuerza semanas atrás a partir de una información difundida en LAM. En ese momento, Pepe Ochoa afirmó que la pareja se casaría el 30 de octubre y aseguró que se trataba de un dato confirmado.

Sin embargo, la propia Lali salió al cruce de esa versión desde su cuenta de X. Cerca de la madrugada, la cantante publicó simplemente “Fake”, acompañado por emojis, aunque no especificó si desmentía la fecha, los detalles difundidos o la celebración en sí.

Desde entonces, ninguno de los dos confirmó públicamente una fecha para el casamiento. La reserva sobre su vida privada se mantuvo, aunque en las últimas semanas Lali compartió imágenes de una despedida de soltera junto a amigas durante un viaje a Río de Janeiro.

Entre las versiones que circularon también aparecieron detalles sobre una eventual celebración. Según lo contado por Ochoa, la ceremonia sería íntima y reuniría entre 150 y 200 invitados, además de contar con un servicio de catering ya contratado. El lugar de la fiesta, en cambio, no fue informado.

El panelista también había señalado que la propuesta gastronómica tendría un perfil tradicional argentino, con opciones como picada, asado y milanesas con puré. Por el momento, esos detalles, al igual que la fecha del casamiento, no cuentan con confirmación oficial por parte de la pareja.

Mientras tanto, Rosemblat volvió a dejar una pequeña pista sobre su estado sentimental con una reacción espontánea que llamó la atención de quienes estaban presentes: pese a la cercanía del supuesto casamiento, el conductor reconoció que Lali todavía consigue hacerlo sonrojar.