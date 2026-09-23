La Feria de Primavera Flamenca celebrará el arte y las raíces culturales en Santiago del Estero

La Asociación Civil de Educación, Arte y Proyección Cultural Perfume de Andalucía invita a la comunidad a participar de la 1ª Feria de Primavera Flamenca, un encuentro que busca celebrar la llegada de la nueva estación a través del arte, la música, la danza y la cultura.

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La actividad se desarrollará este sábado 26 de septiembre, de 16 a 21 horas, en Sixto, con una propuesta abierta para compartir distintas expresiones artísticas y culturales.

Durante la jornada habrá participación de artistas, emprendedores y propuestas vinculadas al flamenco, con espacios dedicados a la música, la danza, el vestuario y los accesorios relacionados con esta tradición.

Un encuentro para mantener vivas las raíces

Desde la organización destacaron que la feria tiene como objetivo rescatar y poner en valor las raíces culturales, entendiendo al flamenco como una expresión que reúne identidad, historia y memoria.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro entre generaciones, donde la comunidad pueda acercarse a las tradiciones que llegaron desde España y que, con el paso del tiempo, forman parte de la identidad cultural.

“Honrar nuestras raíces es también agradecer la historia que nos trajo hasta aquí”, señalaron desde Perfume de Andalucía.

La 1ª Feria de Primavera Flamenca propone así una tarde diferente con arte, música, danza, emprendimientos y cultura, en un espacio pensado para disfrutar y compartir en comunidad.