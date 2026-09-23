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Donald Trump recibió a Xi Jinping en la primera visita de Estado de un presidente chino a EE.UU. en más de una década

Durante la reunión ambos gobiernos prevén abordar cuestiones vinculadas a la denominada tregua comercial, las restricciones tecnológicas y otros puntos sensibles de la agenda internacional.

Hoy 19:37
Xi Jinping Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este miércoles a su par de China, Xi Jinping, en el marco de una visita de Estado considerada histórica por tratarse del primer viaje de un mandatario chino a Estados Unidos en más de una década. 

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Xi llegó a Washington para una agenda que incluye reuniones bilaterales con Trump, una ceremonia oficial en la Casa Blanca y distintas actividades diplomáticas. La visita se extenderá hasta el 25 de septiembre y fue organizada por invitación del presidente estadounidense. 

El encuentro se produce en un contexto de tensión y búsqueda de acuerdos entre ambas potencias, con temas centrales como el comercio internacional, los aranceles, el acceso a tecnología avanzada, la inteligencia artificial y la estabilidad de la relación bilateral. 

Una reunión con foco económico y geopolítico

Durante las conversaciones, ambos gobiernos prevén abordar cuestiones vinculadas a la denominada tregua comercial, las restricciones tecnológicas y otros puntos sensibles de la agenda internacional. 

Además, aparecen como temas de discusión las diferencias en torno a Taiwán, la competencia tecnológica entre ambos países y otros asuntos relacionados con el escenario global. 

Desde China señalaron que la visita busca profundizar el intercambio entre los dos gobiernos y avanzar en el diálogo sobre las relaciones bilaterales y asuntos internacionales. 

La llegada de Xi a Estados Unidos ocurre después de una serie de contactos entre ambos líderes y sus equipos diplomáticos, en un intento por mantener abiertos los canales de negociación entre Washington y Pekín. 

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