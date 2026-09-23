Arruabarrena tiene definido el equipo de Boca para enfrentar a Racing por Copa Argentina

El Vasco prepara el mismo equipo que viene mostrando una buena evolución en los últimos partidos. La única modificación será obligada por la ausencia de Álvaro Montero, convocado por Colombia, y Leandro Brey ocupará su lugar.

Hoy 20:35

En Boca volvió la tranquilidad. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena atraviesa un buen momento deportivo, con protagonismo en la Copa Sudamericana, en zona de clasificación del Torneo Clausura y con chances de pelear por un lugar en las copas internacionales de 2027.

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Sin embargo, el entrenador mantiene la exigencia interna y ya dejó claro que el objetivo es conseguir un título. En ese contexto, la Copa Argentina aparece como una de las grandes prioridades del Xeneize.

Con tiempo para preparar el duelo de cuartos de final ante Racing, que se disputará este domingo desde las 17 en el Gigante de Arroyito, Arruabarrena planea poner en cancha al mejor equipo disponible.

El único cambio será en el arco

Luego del triunfo ante San Lorenzo, uno de los mejores rendimientos del ciclo del Vasco, Boca mantendría la misma estructura que viene funcionando.

La única variante será obligada: Álvaro Montero fue convocado por Colombia para la fecha FIFA y no estará disponible para el clásico ante Racing.

Su reemplazante será Leandro Brey, ya que Agustín Marchesín continúa recuperándose de su lesión y su regreso está previsto recién para 2027.

Según trascendió, el presidente Juan Román Riquelme se comunicó con el entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, para intentar contar con Montero, pero el técnico de la selección cafetera decidió mantenerlo en la convocatoria por considerarlo una pieza importante.

De esta manera, Boca prepara un duelo clave ante Racing con la intención de avanzar en la Copa Argentina y sostener el buen presente que recuperó en las últimas semanas.