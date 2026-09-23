El acosador de La Reini rompió el silencio y habló de las acusaciones de acoso y la amenaza a Homero Pettinato

Hernán Bloquero dio una entrevista en la que negó haber acosado a Sofía Gonet durante años, habló de los tatuajes que se realizó en honor a la influencer y se refirió al episodio que protagonizó con el hijo de Roberto Pettinato.

Hoy 20:48

Hernán Bloquero, el hombre que quedó envuelto en una polémica luego de que Sofía "La Reini" Gonet lo acusara de acoso y tras el episodio en el que amenazó a Homero Pettinato, rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

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En una entrevista con Pablo Layús para Primicias Ya, Bloquero se mostró visiblemente afectado y habló sobre su relación con la influencer, los tatuajes que se realizó en su honor y las acusaciones que recibió en los últimos días.

El hombre negó haber acosado a La Reini durante más de una década y rechazó las versiones que lo vinculan con supuestos mensajes enviados desde cuentas falsas. Además, aseguró que tampoco realizó prácticas de “magia negra” contra la influencer.

Su descargo tras las acusaciones

Durante la charla, Bloquero aseguró que no busca retomar ningún tipo de vínculo con Gonet y expresó su malestar por las acusaciones en su contra.

"No le quiero decir nada, no quiero saber más nada tampoco. Esto que me hizo, de decir que yo la acosaba... no quiero saber absolutamente más nada", manifestó.

Luego, entre lágrimas, hizo referencia a los tatuajes que tiene relacionados con la influencer y pidió disculpas por la situación generada.

"¿Cómo no me voy a poner mal por la mujer que llevo siete veces en mi piel? Solamente le voy a pedir disculpas a La Reini. También me aconsejaron que le pidiera disculpas a Homero", expresó.

Además, adelantó que analiza presentarse en una comisaría para aclarar lo ocurrido. "Voy a ver si la semana que viene voy a la comisaría a aclarar todo esto porque hasta que esto no se terminó, yo no voy a poder estar tranquilo", afirmó.

Habló del episodio con Homero Pettinato

Bloquero también se refirió al momento que protagonizó con Homero Pettinato, luego de realizarle una seña interpretada como una amenaza durante una salida del programa de streaming donde trabaja el joven.

"Sé que lo de Homero se me fue de las manos, lo entiendo", sostuvo, aunque consideró que la situación no pasó a una agresión física.

"De casualidad andaba por Olga y cuando lo vi no me pude contener", agregó sobre el episodio.

Negó las acusaciones de acoso

En otro tramo de la entrevista, Bloquero rechazó las acusaciones de La Reini y sostuvo que nunca utilizó perfiles falsos para comunicarse con ella.

"Eso que dijo que la acoso desde hace más de 10 años es mentira. Nunca le mandé mensajes de cuentas truchas", afirmó.

También negó haber realizado acciones vinculadas con “magia negra” y aseguró que sus intenciones hacia la influencer eran de protección.

"Lo que yo hago es pedirle a Dios y al universo que ella esté protegida", expresó.

Finalmente, sostuvo que no considera tener un problema psicológico y volvió a cuestionar la denuncia pública en su contra. "Yo creo que hasta hace poco estaba enamorado de ella, pero que me haya tratado de acosador virtual no tiene perdón", concluyó.