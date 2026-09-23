"Se venden más de 80 por día": el número que revela el inesperado boom de motos en Santiago

Entre enero y agosto de 2026 se patentaron casi 22.000 unidades nuevas en la provincia. La moto gana protagonismo como alternativa económica de transporte y también como herramienta de trabajo.

Hoy 22:05

El mercado de las motocicletas atraviesa un fuerte crecimiento en Santiago del Estero. Según datos analizados por el editor de Economía del Diario El Liberal, José Aranda, entre enero y agosto de 2026 se patentaron cerca de 22.000 motos nuevas, lo que representa un aumento cercano al 70% respecto del mismo período del año pasado.

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El dato equivale a un promedio de 86 motos vendidas por día si se toman todos los días del calendario. Sin embargo, al contabilizar solamente días hábiles, la cifra supera las 100 unidades diarias.

En comparación, durante los primeros ocho meses de 2025 se habían patentado alrededor de 13.000 motos nuevas, una diferencia que refleja el crecimiento de la demanda durante este año.

Además, según explicó Aranda en diálogo con Buen Día Santiago, el volumen registrado entre enero y agosto de 2026 ya supera la cantidad total de motos patentadas durante todo el año pasado.

La moto como alternativa económica

Uno de los factores que explican este crecimiento está vinculado al costo de movilidad. Las motocicletas, especialmente las de menor cilindrada como las 110 cc, se mantienen como una opción accesible para quienes buscan reducir gastos de transporte.

Actualmente existen unidades que pueden adquirirse de contado por valores inferiores a los 2 millones de pesos, aunque también hay diferentes opciones de financiación con entregas iniciales y cuotas posteriores.

“Lo más económico es lo que más se va a comprar”, explicó Aranda al analizar el comportamiento del mercado.

El especialista señaló que el aumento del precio de los combustibles también influye en la decisión de muchos usuarios, ya que una moto permite reducir considerablemente el gasto diario de traslado.

Nuevos formatos de movilidad

Además de las motos tradicionales con motor a combustión, en los últimos años comenzaron a ganar espacio las bicimotos eléctricas, vehículos que funcionan con motores eléctricos y presentan valores más bajos.

Según explicó Aranda, estos rodados tienen una autonomía limitada, pero representan una alternativa para quienes buscan una movilidad económica.

“Son más accesibles todavía que una moto con motor a explosión”, indicó.

Una herramienta de trabajo

Otro de los motivos que impulsan la compra de motos es su utilización como fuente de ingresos.

El crecimiento de las aplicaciones de traslado de personas y delivery convirtió a estos vehículos en una herramienta laboral para muchos santiagueños.

Aranda explicó que numerosos usuarios adquieren una moto para trabajar y generar ingresos diarios, incluso para afrontar el pago de las cuotas del propio vehículo.

“Muchos lo han tomado como una salida laboral. Es un ingreso diario, poco, pero no deja de ser un ingreso”, señaló.

Según contó, algunos trabajadores que utilizan aplicaciones pueden obtener ingresos variables dependiendo de la jornada y la cantidad de horas trabajadas.

Expectativa para los próximos meses

De cara al cierre del año, el análisis indica que el mercado podría continuar con movimiento, impulsado por distintos factores económicos y comerciales.

La llegada de fin de año, con mayores niveles de actividad y posibles incentivos salariales, podría generar un nuevo impulso en la compra de motocicletas.

Así, la moto continúa consolidándose en Santiago del Estero como una de las principales alternativas de movilidad, tanto para uso personal como para quienes buscan una herramienta de trabajo.