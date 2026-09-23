La línea 120 de colectivos cambiará su recorrido por trabajos de reparación de cloacas

La modificación será temporal y comenzará este jueves debido a tareas que realiza la empresa Aguas de Santiago en la esquina de Urquiza e Independencia. Las paradas también tendrán cambios durante el operativo.

Hoy 22:21

La línea 120 de colectivos modificará de manera temporal su recorrido habitual debido a los trabajos de reparación de cloacas que lleva adelante la empresa Aguas de Santiago en la intersección de Urquiza e Independencia, en la ciudad Capital.

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La medida comenzará a regir desde este jueves y se mantendrá hasta que finalicen las tareas en el sector.

Según se informó, las unidades circularán por calle Olaechea y, en lugar de continuar por Urquiza, desviarán su trayecto por calle Mendoza para luego retomar el recorrido habitual al girar en Independencia.

Además, se solicitó a los usuarios tener en cuenta la ubicación provisoria de las paradas durante este recorrido alternativo.

Las mismas estarán ubicadas en:

Olaechea casi Mendoza

Mendoza y Buenos Aires

Una vez concluidos los trabajos de reparación, la línea volverá a circular por su recorrido habitual.