VIDEO | Alarma en una fábrica de La Banda: se incendiaron las torres de enfriamiento de Coteminas

El hecho ocurrió mientras se realizaban trabajos de soldadura en el sector. El fuego habría quedado controlado y se investigan las circunstancias en las que comenzó el siniestro.

Hoy 16:17

Un incendio se registró este miércoles en las torres de enfriamiento de la fábrica textil Coteminas, ubicada sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 3, en la ciudad de La Banda.

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De acuerdo con la información preliminar, el fuego se habría iniciado mientras se realizaban trabajos de soldadura en una de las estructuras de enfriamiento del establecimiento.

El siniestro generó alarma en el lugar y, según trascendió, el incendio se encontraría aparentemente controlado al momento de la publicación de esta nota.

A raíz del episodio, la fábrica quedó totalmente fuera de servicio, con la producción completamente paralizada.

Hasta el momento no se informaron mayores detalles sobre el alcance de los daños ni sobre posibles personas afectadas. Las circunstancias en las que se inició el fuego serán materia de investigación.