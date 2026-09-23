Accidente fatal en la Ruta 1: un agente penitenciario de 29 años perdió la vida tras un violento choque

El siniestro ocurrió este miércoles al mediodía en el tramo que une Los Telares con Chilca Juliana. La víctima prestaba servicios en el Penal N° 5 y circulaba en motocicleta con destino a Villa Atamisqui.

Hoy 15:48

Un accidente de tránsito se registró este miércoles al mediodía sobre la Ruta Provincial 1, en el tramo comprendido entre Los Telares y Chilca Juliana, y dejó como saldo el fallecimiento de un joven agente penitenciario de 29 años.

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La víctima fue identificada como Bravo, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta con destino a Villa Atamisqui cuando, por causas que son materia de investigación, impactó contra un carro que se encontraba a la vera de la ruta.

Según las primeras informaciones, el motociclista no habría advertido la presencia del carro y, tras el impacto, salió despedido y sufrió graves lesiones. Pese a la asistencia recibida en el lugar, murió como consecuencia del siniestro.

Bravo se desempeñaba como agente penitenciario en el Penal N° 5 de Los Telares, donde prestaba servicios al momento del hecho.

Tras el accidente tomó intervención la Fiscalía de turno, que dispuso las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias exactas del siniestro. Además, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado desde Chilca Juliana hacia la morgue judicial de la ciudad Capital para la realización de la autopsia.