Peatón resulta herido tras ser atropellado en el centro de Salta

Un accidente de tránsito en Salta dejó a un peatón herido tras ser atropellado por un automóvil en la intersección de calle Santiago del Estero y Av. Sarmiento.

Hoy 16:44

En un lamentable incidente de tránsito ocurrido este miércoles alrededor de las 11:30, un hombre mayor de edad fue atropellado por un automóvil en el centro de Salta. El accidente tuvo lugar en la intersección de calle Santiago del Estero y Av. Sarmiento, donde el peatón se encontraba cruzando la calzada de Sur a Norte.

Según los primeros informes de InformateSalta, el vehículo involucrado en el accidente es un automóvil de la marca Fiat. El impacto fue tan fuerte que el peatón sufrió lesiones en una de sus piernas. A raíz de esto, se requirió la intervención inmediata de los servicios de emergencia.

El personal de SAMEC llegó rápidamente al lugar del accidente para asistir al hombre herido. Se realizaron las maniobras de primeros auxilios en el sitio, mientras que testigos del incidente observaban con preocupación la situación. La gravedad de las lesiones del peatón no ha sido confirmada, pero se sabe que fue trasladado a un centro médico para recibir atención especializada.

El accidente generó interrupciones temporales en el tránsito en la zona, lo que obligó a las autoridades a desviar vehículos mientras se llevaban a cabo las tareas de investigación. La presencia del personal de Criminalística fue fundamental para esclarecer las circunstancias del accidente.

Las autoridades locales han instado a los conductores a extremar la precaución al transitar por áreas con alta afluencia de peatones, especialmente en el centro de la ciudad. Este tipo de accidentes pone de manifiesto la necesidad de una mayor conciencia vial tanto de peatones como de automovilistas.

Este incidente resalta la importancia de seguir las normas de tránsito y mantener una conducta responsable al volante. El gobierno de la provincia de Salta está evaluando medidas adicionales para mejorar la seguridad vial en las intersecciones más peligrosas.

Esperamos que el peatón afectado se recupere pronto y que situaciones como esta sean prevenidas en el futuro a través de la educación vial y el cumplimiento de las normativas de tránsito.