El Dr. Llugdar concurrió al 9º Encuentro de la Mesa Provincial de Responsabilidad Penal Juvenil

Se trata de un espacio de análisis y debate que reúne a representantes de instituciones vinculadas a la problemática de adolescentes en conflicto con la ley penal.

Hoy 17:10

El Salón de Usos Múltiples del Ministerio Público de la Defensa fue el espacio en que se realizó, en la mañana de hoy, el Noveno Encuentro de la Mesa Provincial de Responsabilidad Penal Juvenil, que tiene como premisa consolidar el Sistema de Responsabilidad Juvenil de Santiago del Estero, definiendo acuerdos y circuitos internos, con el objetivo de avanzar en el proceso de especialización de sus operadores.

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En ese marco y por invitación especial formulada por el defensor general de la Provincia, Dr. Enrique Billaud, asistió el vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo Llugdar.

Asimismo, estuvieron presentes la Dra. Érika Casagrande Valdueza y el Dr. Gastón Merino, quienes se desempeñan en el Juzgado de Control y Garantías con Competencia Penal Juvenil de la Circunscripción Capital; funcionarios de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa; de la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (SUBNAF); del Centro de Abordaje y Responsabilidad Adolescente (NEXO) y de la Policía provincial, entre otros organismos.

En primer término, el Dr. Billaud agradeció la presencia de los representantes de los distintos estamentos vinculados con la temática, oportunidad en la que expresó que "el tema que hoy nos convoca es muy importante, se trata del protocolo que debe tener la Policía de la Provincia. No dudo que en el debate se va a aportar lo mejor, dentro de las competencias de cada uno, para que surja un protocolo que seguramente va a ser exitoso".

A su turno, el Dr. Llugdar agradeció la invitación y manifestó que "la función de los jueces es garantizar el orden jurídico, que también tiene sus jerarquías. La ley es un mandato de cumplimiento obligatorio, pero nunca nadie puede estar por encima de la Constitución".

Más adelante, el magistrado acotó que "hoy están presentes componentes de las fuerzas policiales y sabemos que hay una jerarquía dentro de los cuadros de la Policía. Por lo tanto, una orden que no sea de la plana mayor, no puede estar por encima de lo que decide esa plana mayor; con las leyes pasa lo mismo, aunque lo diga lo diga el Congreso, no puede estar por arriba de lo que es el poder constitucional".

"Seguramente, continuó, el protocolo es para que, justamente basado en esas pautas constitucionales, que no son mera letra muerta sino derecho vivo, serán para que se apliquen porque si no quedará en una mera foto. Será una hipocresía colectiva, tal como decía el sociólogo francés Pierre Bourdieu: los juristas son guardianes de la hipocresía colectiva".

Para concluir, enfatizó: "Deseo que con esas pautas sean el marco de trabajo para sacar, dentro de un consenso en red, los instrumentos para que efectivamente sean cumplidos".

En tanto y en correlación a las problemáticas de abordaje surgidas en sesiones precedentes, se trataron temáticas vinculadas a la presentación de Protocolo de Aprehensión y Detención Adolescente; evaluación de la Ley Nº 27.801 y el Manual de Buenas Prácticas Periodísticas frente a casos de adolescentes involucrados en hechos delictivos, entre otras.

Cabe apuntar que la Mesa Provincial de Responsabilidad Penal Juvenil es una instancia de diálogo entre las principales carteras que operan en relación a la problemática de jóvenes en conflicto con la Ley Penal, en la que se abordan las temáticas que atraviesan al universo adolescente, con el objeto de planificar acciones en materia de seguridad ciudadana.