Así fue la reacción de los medios británicos al discurso de Milei en la ONU: “Una exigencia escandalosa”

La prensa del Reino Unido siguió de cerca la exposición del Presidente y puso el foco en su reclamo por las Islas Malvinas, sus críticas a la ONU y su postura sobre la autodeterminación de los isleños.

Hoy 17:41

El discurso de Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas tuvo una rápida repercusión en los principales medios británicos. La cobertura se concentró especialmente en el renovado reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, el pedido de retomar las negociaciones con el Reino Unido y las críticas del Presidente al funcionamiento de la ONU.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Milei defendió la soberanía argentina sobre Malvinas y cuestionó a la ONU: “¿De qué sirve una resolución?”

Incluso antes de que Milei comenzara su exposición, Sky News había anticipado que el discurso podía marcar un nuevo capítulo en la disputa entre ambos países. La cadena vinculó las declaraciones del mandatario con las últimas medidas argentinas contra empresas relacionadas con la explotación petrolera en la zona de las islas y con la escalada de declaraciones sobre la soberanía.

Luego de la intervención, Sky News puso el foco en dos aspectos centrales: el rechazo de Milei a aplicar el principio de autodeterminación a los habitantes de las islas y su pedido al Reino Unido para retomar las negociaciones por la soberanía. La cadena también destacó las críticas del Presidente a Naciones Unidas y la definición de la organización como “inútil”.

The Guardian también siguió el discurso y colocó el conflicto por Malvinas en el centro de su cobertura. El diario sostuvo que Milei “elevó el tono de su retórica” respecto de las islas y el Reino Unido, y destacó sus cuestionamientos a Naciones Unidas por no avanzar, según la posición argentina, en la aplicación de las resoluciones relacionadas con la disputa.

El periódico británico también reparó especialmente en las declaraciones del Presidente sobre la explotación de recursos naturales. Milei afirmó que la Argentina “no será indiferente” frente a quienes exploten recursos bajo lo que su Gobierno considera una ocupación extranjera ilegal. The Guardian describió esa advertencia como “algo amenazante” y señaló que el mandatario no precisó qué medidas concretas podría adoptar.

La cobertura del diario también resaltó la definición de Malvinas como “una causa nacional” y el cuestionamiento de Milei a la ONU por haber “mirado para otro lado” frente al conflicto. Además, mencionó el proyecto petrolero Sea Lion y el pedido argentino de reanudar las negociaciones con Londres para alcanzar una solución pacífica.

El tratamiento más crítico estuvo en The Sun, que tituló su artículo con la expresión “outrageous demand” —“exigencia escandalosa”— y presentó el discurso como un pedido del mandatario argentino para que Naciones Unidas ayudara a la Argentina a quedarse con las islas. En su cobertura, el tabloide utilizó además calificativos duros sobre Milei, incluidos “tyrant” (“tirano”), expresiones que corresponden al lenguaje editorial del propio medio.

Daily Mirror, en cambio, eligió poner el énfasis en uno de los puntos más controvertidos del discurso: la postura argentina sobre el derecho de autodeterminación. El diario tituló que Milei había hecho un llamado al Reino Unido por las Malvinas y sostenido que los isleños no deberían poder decidir sobre su futuro.

En su exposición, el Presidente afirmó que el principio de autodeterminación no corresponde en este caso porque, según la posición argentina, “la población fue implantada por la potencia ocupante en un territorio cuya soberanía está en disputa”. Ese planteo fue uno de los elementos que más atención recibió en la prensa británica.

Las diferentes coberturas coincidieron en presentar el discurso como una nueva escalada en torno a la cuestión Malvinas, aunque con enfoques distintos: mientras Sky News y The Guardian priorizaron el análisis del conflicto diplomático y de las declaraciones de Milei, The Sun utilizó un tono marcadamente crítico y Daily Mirror concentró su atención en la autodeterminación de los isleños.

La repercusión se produjo en un contexto de tensión creciente entre Buenos Aires y Londres, atravesado por la explotación de hidrocarburos en torno a las islas, las medidas impulsadas por la Argentina contra empresas vinculadas con esos proyectos y las posiciones contrapuestas de ambos gobiernos respecto de la soberanía y la autodeterminación.