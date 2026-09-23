El Reino Unido le respondió a Milei por Malvinas y ratificó su postura sobre los hidrocarburos

El Gobierno británico reafirmó su postura sobre las Islas Malvinas, cuestionó el reclamo argentino y sostuvo que el desarrollo de los recursos naturales forma parte del derecho de autodeterminación de los isleños.

Hoy 17:13

El Reino Unido respondió este miércoles al discurso que Javier Milei pronunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el presidente argentino volvió a plantear el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y cuestionó a la organización internacional por, según sostuvo, no hacer cumplir sus propias resoluciones.

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A través de un comunicado difundido por sus representantes ante la ONU, el Gobierno británico aseguró que “no tiene ninguna duda sobre su soberanía” respecto de las Malvinas, además de Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur, junto con las zonas marítimas circundantes. En el mismo documento, Londres reafirmó su apoyo al “derecho de autodeterminación de los isleños”.

El comunicado sostuvo que ese derecho incluye la posibilidad de que los habitantes de las islas determinen su condición política y procuren su desarrollo económico, social y cultural. También señaló que, desde la posición británica, las resoluciones de las Naciones Unidas citadas habitualmente por la Argentina no modifican ni eliminan ese principio.

En ese marco apareció uno de los principales puntos de la respuesta: la explotación de los recursos naturales. El Reino Unido afirmó que respalda el desarrollo de esos recursos por parte de los isleños y sostuvo que la explotación de hidrocarburos constituye “una actividad comercial legítima”, regulada por las autoridades de las islas y en concordancia, según su interpretación, con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. También manifestó que la legislación argentina no se aplica sobre las islas.

La posición británica se conoció un día después de que Milei utilizara parte de su discurso ante la Asamblea General para reclamar la reanudación de las negociaciones por la soberanía. El mandatario argentino también cuestionó el avance de proyectos de explotación de hidrocarburos en el área y defendió las medidas adoptadas por su Gobierno contra empresas vinculadas con esas actividades.

Otro de los argumentos incluidos por el Gobierno británico fue el referéndum realizado en 2013 sobre el futuro político de las islas. Según el comunicado, con una participación del 92%, el 99,8% de los votantes se pronunció por mantener el estatus de las Malvinas como territorio autónomo del Reino Unido. Londres utilizó ese resultado para sostener que los isleños expresaron su voluntad de continuar bajo ese esquema y que no debería haber negociaciones sobre soberanía sin su consentimiento.

Finalmente, el documento británico cuestionó las acciones argentinas contra compañías vinculadas con actividades económicas en las islas y calificó esos intentos de obstaculización como una forma de ejercicio de jurisdicción extraterritorial que, según su postura, carece de justificación en el derecho internacional.

La respuesta volvió a poner en primer plano la disputa por las Islas Malvinas, en un contexto marcado además por la discusión sobre la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.