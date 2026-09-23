Violenta golpiza en Herrera: un motociclista terminó internado tras un incidente con una menor

Ángel Díaz, de 32 años, fue atacado a golpes por varias personas en el barrio Tala Pozo.

Hoy 10:27

Un violento episodio ocurrido este martes por la tarde en la localidad de Herrera terminó con un motociclista internado y una investigación judicial en marcha. El damnificado fue identificado como Ángel Díaz, de 32 años, quien denunció haber sido atacado a golpes por un grupo de personas en el barrio Tala Pozo.

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De acuerdo con la denuncia radicada en la Comisaría Comunitaria N° 19, Díaz circulaba a bordo de una motocicleta Honda 125 cc cuando, de manera repentina, una menor identificada como Brenda Palavecino se cruzó en su camino.

Ante la posibilidad de atropellarla, el motociclista realizó una maniobra para esquivarla y extendió una de sus manos para apartarla levemente, lo que provocó que la niña cayera al suelo.

Tras la situación, Díaz detuvo la marcha para auxiliarla y conocer qué había sucedido, pero en ese momento habría sido interceptado por varias personas. Según su relato, comenzó a recibir golpes de puño mientras permanecía junto a su motocicleta, hasta que perdió el conocimiento.

Cuando recuperó la consciencia, el hombre manifestó que sus agresores eran varios individuos y que pudo reconocer a dos sujetos de apellido Contreras, mientras que no logró identificar al resto. Además, según consta en la denuncia, Pérez y Toledo se habrían sumado al episodio con amenazas de muerte.

La Policía intervino tras recibir el alerta y trasladó al motociclista al Hospital Zonal de Colonia Dora, donde fue asistido por los profesionales médicos.

Los facultativos constataron que presentaba fractura de tabique nasal, traumatismo de cráneo y múltiples escoriaciones en la zona de los pómulos. Debido a los golpes recibidos en la cabeza, Díaz quedó internado en observación, bajo seguimiento médico.

En paralelo, tomó intervención la Unidad Fiscal de turno, a cargo del Dr. Guillermo Farías, quien dispuso las primeras medidas investigativas. De manera preliminar, el hecho fue encuadrado como lesiones y amenazas.

En ese marco, el fiscal ordenó la aprehensión de los acusados, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo la violenta agresión y establecer las responsabilidades correspondientes.