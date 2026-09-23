Creyó que nadie lo veía: entró a robar en una capilla y quedó grabado en video

Un delincuente profanó un lugar sagrado durante la tarde del martes. Ocurrió en el oratorio La Montonera de Catamarca y 24 de Septiembre.

Hoy 11:09

Un increíble momento quedó grabado por las cámaras de seguridad de la capilla La Montonera, ubicada en Catamarca casi esquina con 24 de Septiembre, durante la tarde del martes.

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Minutos antes de las 20 horas, un hombre se para en en el acceso y mira hacia el interior. Su cara parcialmente cubierta por un barbijo blanco.

Inspecciona el lugar, mientras mantiene algo a la altura de su pecho. Tras unos instantes y luego de observar todo el lugar, se decide y se sienta en el primer banco que encuentra a su derecha.

Ya ubicado, se baja el barbijo y se coloca una gorra.

Y ya eligió su botín.

Se estira y agarra un florero, deja su contenido y levantándose la ropa lo coloca apoyándolo en su estómago, cubriéndolo nuevamente con su buzo.

Rápidamente levante la bolsa con la que había llegado, gira y se dirige nuevamente hacia la puerta para irse.

Pero deja un movimiento más antes de retirarse. Algo que llama la atención.

Lleva su mano hacia su frente y sin que nadie lo espere se realiza la señal de la cruz.

Un ladrón con conciencia.

Integrantes de la capilla se dieron cuenta de lo ocurrido luego de cerrar las puertas y observar las flores apoyadas en la pared.

Si bien el valor de lo sustraído es bajo, la acción y el lugar elegido, es lo que causa indignación.