Franco Colapinto vuelve a pista en Bakú: horarios y cronograma del GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

El piloto argentino afrontará un fin de semana especial en un circuito donde ya logró sumar puntos en la Fórmula 1. La clasificación será este viernes desde las 9, mientras que la carrera se disputará el sábado por una modificación excepcional del calendario.

Hoy 11:50

Franco Colapinto afrontará una nueva presentación con Alpine en el Gran Premio de Azerbaiyán, en un circuito que guarda uno de sus mejores recuerdos desde su llegada a la Fórmula 1.

La actividad continuará este viernes con la Práctica Libre 3 desde las 5.30 de Argentina, que será la última oportunidad para realizar ajustes antes de comenzar a definir la grilla de partida.

Horas después llegará uno de los momentos centrales del fin de semana: la clasificación comenzará a las 9 y determinará las posiciones de largada para la carrera.

El buen recuerdo de Colapinto en Bakú

El circuito callejero de Bakú ocupa un lugar especial en la trayectoria del argentino dentro de la Máxima.

En 2024, Colapinto finalizó octavo y consiguió cuatro puntos, cuando apenas disputaba su segunda carrera en la Fórmula 1.

Ahora regresará al escenario azerbaiyano como piloto de Alpine, con la intención de volver a tener una actuación destacada.

Por qué la carrera será el sábado

El Gran Premio tendrá una particularidad: la carrera se disputará el sábado 26 de septiembre y no el domingo, como ocurre habitualmente en la Fórmula 1.

El cambio en el cronograma se debe a que el domingo 27 se conmemora en Azerbaiyán el Día del Recuerdo, motivo por el cual toda la actividad fue adelantada una jornada.

La carrera comenzará el sábado a las 8 de Argentina y se desarrollará sobre 51 vueltas al circuito urbano de Bakú.

Cronograma del GP de Azerbaiyán