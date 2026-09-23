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La doctora Florencia Ugozzoli conoció a Louise Brown, pionera de la fertilización in vitro

La especialista santiagueña participó del XXII Congreso Argentino de Medicina Reproductiva, donde pudo compartir un encuentro con Louise Joy Brown, la primera persona nacida mediante fertilización in vitro.

Hoy 12:10
Florencia Ugozzoli y Louise Brown

La doctora Florencia Ugozzoli vivió un encuentro especial durante el XXII Congreso Argentino de Medicina Reproductiva, realizado en Buenos Aires: conoció personalmente a Louise Joy Brown, considerada un símbolo de la medicina reproductiva por ser la primera persona nacida mediante fertilización in vitro (FIV).

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Louise Brown tiene actualmente 48 años y llegó por primera vez a la Argentina como invitada de honor del congreso, casi cinco décadas después de aquel nacimiento que marcó un antes y un después en la medicina reproductiva.

Para Ugozzoli, el encuentro tuvo un significado particular por su trabajo acompañando a personas y parejas durante sus tratamientos de fertilidad.

“Fue una experiencia especial conocerla, por todo lo que representa en la medicina reproductiva”, expresó la especialista.

La médica santiagueña contó que pudo conversar y compartir un momento con Brown y transmitirle lo significativo que resulta su historia para quienes trabajan diariamente acompañando a pacientes en el camino de formar una familia.

“Me encantó conocerla personalmente y comentarle lo significativo que fue para quienes trabajamos acompañando a pacientes en el camino de formar una familia”, señaló Ugozzoli.

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