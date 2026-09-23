Un auto se incendió durante la madrugada en el barrio Independencia y se investiga si fue intencional

Un automóvil quedó completamente consumido por el fuego durante la madrugada de este martes en el barrio Independencia de la ciudad Capital, en un episodio que ahora es materia de investigación.

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El hecho se registró aproximadamente a las 3 de la madrugada, sobre calle Martín Lacarra, entre 505 y 506. De acuerdo con el relato aportado por vecinos de la zona, una fuerte explosión alertó a quienes viven en la cuadra y provocó que varias personas salieran de sus viviendas.

Ante la situación, se dio aviso a los servicios de emergencia y Bomberos acudió al lugar para sofocar las llamas, aunque el rodado ya había sufrido importantes daños y terminó completamente destruido.

También trabajó en el sector personal policial y de Criminalística, que realizó las tareas correspondientes para determinar cómo se inició el incendio y establecer si existió participación de terceros.

Habitantes del sector manifestaron preocupación por distintos episodios que, según señalaron, vienen registrándose en la zona. Una persona que tiene familiares en la cuadra sostuvo que grupos de jóvenes suelen atravesar el lugar y vincularon el incendio con conflictos previos por presuntos robos.

Sin embargo, hasta el momento esa hipótesis forma parte únicamente del relato de los vecinos y deberá ser determinada por la investigación.

También señalaron que en inmediaciones de la esquina existe un sector con monte y una construcción abandonada, donde, según sus testimonios, suelen concentrarse grupos de personas.

Los vecinos aseguraron además que en otras oportunidades se produjeron peleas y situaciones violentas en el sector, lo que genera preocupación especialmente entre los adultos mayores que residen en la cuadra.

La investigación continúa para establecer las causas del incendio y si efectivamente se trató de un hecho provocado de manera intencional.