Detienen a mujer tras alboroto en confitería de Salta

Una mujer fue arrestada en Salta tras causar disturbios y daños en una confitería mientras había clientes presentes.

Hoy 01:25

Una mujer fue detenida en la mañana de este martes en la ciudad de Salta, luego de protagonizar un violento episodio que alteró la tranquilidad de una confitería ubicada en calle Ayacucho, casi Caseros. Testigos del incidente relataron que la mujer ingresó al establecimiento con un comportamiento errático y comenzó a provocar destrozos sin que los empleados pudieran esclarecer la causa de su comportamiento. El ambiente se tornó rápidamente tenso, y la situación comenzó a descontrolarse ante la mirada atónita de los clientes presentes.

Durante el transcurso de su ataque, la mujer arrojó mesas, sillas y otros objetos del local, lo que generó un ambiente de caos y temor entre los presentes. Los trabajadores del comercio, sorprendidos por la violencia del episodio, intentaron contenerla de diversas maneras, pero ella se mostró agresiva e incluso llegó a golpear a algunos de ellos que intentaban detener su actuar. La escena se tornó aún más alarmante cuando los gritos de la mujer resonaron en el local, sumando a la confusión general.

Un testigo, que prefirió permanecer en el anonimato, afirmó a Radio Salta que la mujer gritaba desafiante: "no me toquen que soy mujer", lo que acentuó la tensión en el ambiente. Este comportamiento desafiante se produjo mientras había otros clientes dentro de la confitería, quienes, al escuchar ruidos y gritos, salieron de sus mesas, inquietos por lo que estaba ocurriendo. Muchos de ellos se sintieron inseguros y optaron por abandonar el local, creando una atmósfera de pánico.

Al salir, los testigos se encontraron con una escena caótica, donde la mujer lanzaba objetos al suelo y hacia la calle, provocando daños materiales significativos. Entre los elementos destruidos se encontraban sillas, vajilla y una estufa, todos pertenecientes al establecimiento. Los daños no solo afectaron el mobiliario, sino que también impactaron la reputación del local, que se vio envuelto en un incidente de tal magnitud. Algunos clientes grabaron videos de la situación, que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.

La situación se intensificó aún más cuando la mujer intentó romper los ventanales del local, lo que llevó a los empleados a actuar de manera más decidida para evitar que la situación escalara. A pesar de sus esfuerzos por calmarla, la mujer continuaba con su comportamiento violento, amenazando con causar aún más daños. Fue entonces cuando se decidió contactar al personal policial para que interviniera en la situación, dada la incapacidad de los trabajadores del local para controlar a la mujer.

Finalmente, las autoridades lograron arrestar a la mujer, quien fue llevada a la comisaría local para ser interrogada. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre el motivo que provocó este violento episodio ni sobre las acciones legales que se tomarán en su contra. Este tipo de incidentes plantea interrogantes sobre la seguridad en espacios públicos y la necesidad de protocolos adecuados para manejar situaciones de crisis en lugares de atención al público.