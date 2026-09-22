El incómodo reencuentro de Graciela Alfano con Matías Alé: “No lo reconocí”

La expareja coincidió en la Cena Solidaria 2026, a beneficio de la Casa Garrahan, y protagonizó un inesperado momento frente a las cámaras. Además, Alfano habló de la serie biográfica que prepara y adelantó algunos detalles de la producción.

Hoy 23:40

Graciela Alfano y Matías Alé volvieron a encontrarse públicamente después de años y protagonizaron un particular momento durante la Cena Solidaria 2026, a beneficio de la Casa Garrahan. La situación ocurrió mientras Alfano daba un móvil y el cronista le señaló la presencia de su expareja.

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Al notar el saludo, el periodista le hizo referencia al encuentro y observó que Alfano había pasado por alto a Alé. La actriz y vedette explicó entonces que directamente no lo había reconocido. “No lo reconocí, perdónenme, no lo había reconocido, primera vez...”, respondió entre risas.

Cuando le confirmaron que se trataba de Matías Alé, Alfano mantuvo su particular sinceridad y lanzó una inesperada comparación. “Sí, ya sé, pero yo me olvido de todo. Estás mucho mejor vos que él, te digo. Estás mucho mejor vos que él, te digo”, expresó frente a las cámaras.

Después del particular momento, la conversación volvió hacia uno de los proyectos que tiene actualmente entre manos: su serie biográfica. Alfano contó que la idea había surgido tiempo atrás, pero que finalmente fue postergada mientras avanzaba otro proyecto relacionado con Moria Casán.

“En ese momento también se propuso la mía, pero la mía se pospuso justamente por la de ella”, explicó. Sobre aquella etapa de su vida, agregó con humor: “Yo estaba muy enamorada saltando en un barco, no estaba para hacer eso. Ahora estoy”.

La actriz aseguró que la producción contará distintos aspectos de su vida sin ocultar los momentos más incómodos. “Va a ser algo fabuloso, porque voy a contar todo. Y me divierte contar todo”, afirmó. Ante la posibilidad de dejar afuera episodios difíciles, fue todavía más contundente: “Todo es bueno. Todo es vida, para todos es vida”.

Alfano también adelantó algunos nombres que imagina para interpretarla en la ficción. Mencionó a Eugenia “La China” Suárez y Sofía Gala, mientras que para la etapa más actual de su vida tiene un deseo particular: interpretarse ella misma. “Y a mí me gustaría interpretarme a mí misma. En la parte mayor, cuando... actual, que tengo muchas cosas que contar”, señaló.

El reencuentro con Matías Alé volvió a poner frente a las cámaras una historia sentimental que se extendió durante casi una década, entre 1999 y 2008. Sin embargo, en esta ocasión, el momento más comentado pasó por la inesperada reacción de Graciela Alfano, que aseguró no haber reconocido a quien durante años fue uno de los protagonistas de su vida.