Un estudiante santiagueño fue estafado: pagó $710.000 por un iPhone que nunca le entregaron

El joven había acordado la compra a través de Facebook Marketplace. Realizó dos transferencias a una cuenta indicada por el supuesto vendedor, pero luego fue bloqueado y no recibió el teléfono ni el reintegro del dinero.

Hoy 22:20

Un estudiante universitario de 25 años denunció haber sido víctima de una presunta estafa luego de intentar comprar un iPhone ofrecido a través de Facebook Marketplace. Según consta en la denuncia, transfirió un total de $710.000, pero nunca recibió el teléfono.

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De acuerdo con el relato del damnificado, todo comenzó el pasado 19 de septiembre, cuando su padre encontró una oferta del dispositivo en la plataforma. Luego de mantener conversaciones con el supuesto vendedor, acordaron concretar la operación por un total de $710.000.

Para realizar el pago, la persona que ofrecía el teléfono proporcionó un alias bancario perteneciente a un tercero. El estudiante efectuó dos transferencias desde su billetera virtual: una primera operación por $335.000 y, minutos más tarde, una segunda por los $375.000 restantes.

Sin embargo, una vez que el dinero habría sido acreditado en la cuenta de destino, el supuesto vendedor dejó de responder los mensajes y posteriormente bloqueó al comprador en las aplicaciones de comunicación. El joven no recibió el celular ni obtuvo la devolución del dinero transferido.

Ante esta situación, el damnificado se presentó ante la dependencia correspondiente y aportó los comprobantes de las transferencias y los datos de las cuentas receptoras, con el objetivo de que pudieran ser incorporados a la investigación.

La denuncia fue puesta en conocimiento de la Fiscalía de turno, que dispuso el inicio de las medidas investigativas para determinar quiénes se encuentran detrás de la operación. Entre las tareas ordenadas se encuentra el análisis de las cuentas que recibieron el dinero y el rastreo de la titularidad de la línea telefónica utilizada durante el contacto con la víctima.

La investigación quedó a cargo de la División Delitos Económicos, que deberá avanzar sobre los datos aportados por el denunciante para intentar establecer la identidad del supuesto vendedor y determinar qué ocurrió con los $710.000 transferidos.