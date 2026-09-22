La miniserie argentina que recomendó Stephen King: “¡Qué idea tan genial!”

“Mis muertos tristes”, inspirada en cuentos de Mariana Enríquez y dirigida por Pablo Larraín, llegará a Netflix el próximo 24 de septiembre. El reconocido escritor estadounidense elogió públicamente su particular premisa.

Hoy 21:18

Una miniserie argentina logró llamar la atención de una de las figuras más reconocidas de la literatura de terror. Stephen King recomendó en sus redes sociales “Mis muertos tristes”, la nueva producción inspirada en cuentos de la escritora argentina Mariana Enríquez que llegará a Netflix el próximo 24 de septiembre.

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El escritor estadounidense destacó especialmente la originalidad de la historia y compartió su entusiasmo con sus seguidores en X.

“¡Qué idea tan genial! ¿Qué pasaría si alguien que puede oír (y a veces ver) a los muertos cayera en el suministro de agua de una ciudad y su cuerpo se descompusiera? ¿Y si, después de beber el agua, TODOS pudieran hacerlo?”, escribió King al referirse a la producción.

La recomendación generó repercusión entre los seguidores del escritor y también fue celebrada por la cuenta de Netflix Argentina, que reaccionó al mensaje y amplificó la llegada internacional de la serie.

¿De qué trata “Mis muertos tristes”?

La producción está inspirada en cuatro cuentos de Mariana Enríquez y está compuesta por cuatro episodios. La dirección está a cargo del cineasta chileno Pablo Larraín, reconocido internacionalmente por películas como Jackie y Spencer.

La historia tiene como protagonista a Ema, interpretada por Mercedes Morán, una médica de 60 años que posee una particular capacidad: puede ver y escuchar a los muertos.

Durante años, Ema intentó mantener distancia de ese extraño don para evitar involucrarse con el sufrimiento de quienes ya no están. Sin embargo, su vida cambia cuando su sobrina Julie, interpretada por Carolina Álvarez, llega a su casa.

La joven también tiene la capacidad de comunicarse con los muertos, aunque de una manera mucho más intensa y perturbadora. El reencuentro familiar comienza a desencadenar una serie de acontecimientos que alteran la relación entre el mundo de los vivos y el de los muertos.

A partir de allí, las voces del más allá comienzan a extenderse y terminan afectando a todo un barrio, dando lugar a una historia que combina terror, misterio y elementos sobrenaturales.

Un elenco argentino y una presentación internacional

Además de Mercedes Morán y Carolina Álvarez, el elenco incluye a Dolores Fonzi y Alejandra Flechner.

Las protagonistas participaron de la presentación de la producción en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en España, donde la obra fue presentada como largometraje.

Durante su paso por el festival, las actrices también llamaron la atención al lucir chaquetas con la frase “Las Malvinas son argentinas”.

Con el respaldo de una de las grandes figuras del género y una historia basada en la obra de Mariana Enríquez, “Mis muertos tristes” llegará finalmente al catálogo de Netflix este jueves 24 de septiembre, donde buscará conquistar a los espectadores con su particular mirada sobre los muertos, los vivos y las voces que pueden conectar ambos mundos.