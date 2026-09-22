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Batalla campal en Beltrán: un joven resultó gravemente herido durante los festejos

Una violenta pelea registrada durante la fiesta aniversario de Beltrán terminó con un joven de apellido Ríos gravemente herido. La Policía intervino para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores. Su hermana, Daiana Ríos, habló con Noticiero 7.

Hoy 15:28

Una verdadera batalla campal se desató durante los festejos por el aniversario de la ciudad de Beltrán y terminó con un joven de apellido Ríos gravemente herido, generando preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la pelea se produjo durante la celebración y rápidamente tomó una dimensión que obligó a la intervención del personal policial, que actuó para dispersar a los protagonistas y evitar un mal mayor.

En medio del violento episodio, el joven resultó con heridas graves de arma blanca y debió recibir asistencia. Las circunstancias en las que se produjo la agresión y la participación de las distintas personas involucradas son materia de investigación.

Tras lo ocurrido, Daiana Ríos, hermana del joven herido, habló ante las cámaras de Noticiero 7 y relató lo sucedido desde la perspectiva de su familia.

El episodio generó conmoción entre los vecinos y asistentes a los festejos.

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