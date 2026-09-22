Alumnos de escuelas secundarias se preparan con bailes y coreografías para el Maratón Diario EL LIBERAL

Claudia Vizgarra, docente, contó cómo distintas instituciones educativas participarán de la tradicional competencia, que este año tendrá más de $50 millones en premios.

Hoy 16:03

El Maratón Diario EL LIBERAL volverá a convertir las calles de Santiago del Estero en una gran fiesta deportiva y, como ocurre en cada edición, las escuelas secundarias tendrán un papel destacado en el acompañamiento a los corredores.

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Claudia Vizgarra, docente, y Carlos Miguel Fuentes, coordinador, explicaron cómo se preparan las instituciones para participar de la tradicional competencia, que este año cumplirá su 67ª edición.

Las escuelas trabajan en la preparación de bailes y coreografías que se desarrollarán a lo largo del circuito. Las propias estudiantes son quienes, con el acompañamiento de los docentes, diseñan las coreografías y seleccionan las canciones que utilizarán durante la jornada.

“Las coreografías generalmente las diseñan las chicas con el apoyo de los profes. Vamos ayudando en eso, la música también, ponen opciones y ellas van viendo qué es lo que más les gusta”, explicaron.

Pero la participación estudiantil va más allá de lo artístico. Con el crecimiento de la cantidad de instituciones que acompañan el maratón, las alumnas también asumieron distintas tareas para respaldar a los corredores: alcanzarles agua, aplaudirlos y darles ánimo durante el recorrido.

“Su baile va encarado cada vez más a eso, a apoyar a los que realmente participan en el esfuerzo de lo que es la maratón”, destacaron.

Un mensaje especial para esta edición

La edición de este año tendrá además un componente particular relacionado con la llegada del Papa, acontecimiento que se producirá posteriormente al maratón.

En ese marco, las agrupaciones que acompañarán el recorrido utilizarán cintas blancas y celestes como símbolo de esta ocasión especial, bajo el mensaje “Santiago corre con fe y esperanza”.

La propuesta contará con la participación de escuelas de distintos puntos de la provincia. Se estima que serán entre 15 y 20 instituciones las que se sumarán a lo largo del circuito, acompañadas por agrupaciones de bailarines, bombos, músicos, comparsas y hasta un coro de señas.

De esta manera, distintos sectores del recorrido se convertirán en puntos de aliento para los participantes, especialmente en el tramo comprendido por calle Mendoza, Independencia, Solís, Viano y Roca, entre otros sectores.

El objetivo será generar un marco festivo y acompañar a todos los competidores que lleguen a Santiago del Estero para participar de la tradicional prueba.

La competencia se desarrollará el próximo 1 de noviembre desde las 8 de la mañana, bajo la denominación “115 Años del Banco Santiago del Estero”, y tendrá más de $50 millones en premios.

Así, deporte, música, baile y participación estudiantil volverán a encontrarse en las calles santiagueñas para darle un marco especial a una nueva edición del Maratón Diario EL LIBERAL.