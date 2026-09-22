El Gobierno designó a Pablo Di Liscia como secretario de Discapacidad tras la renuncia de Alejandro Vilches

La designación se conoció un día después de la salida de Vilches, en medio de la discusión por los cambios previstos para el área en el proyecto de Presupuesto 2027. El nuevo funcionario tiene experiencia en la gestión pública y privada y fue titular del IOMA entre 2017 y 2019.

Hoy 16:32

El Gobierno nacional designó a Pablo Di Liscia como nuevo secretario de Discapacidad, en reemplazo de Alejandro Vilches, quien presentó su renuncia al cargo este lunes 21 de septiembre. El cambio se produce mientras el oficialismo mantiene una discusión interna y negocia con distintos sectores del Congreso el futuro de las políticas de discapacidad incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027.

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La salida de Vilches fue comunicada mediante una carta dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, en la que el funcionario sostuvo que su decisión respondía a “razones estrictamente personales”. Su renuncia se produjo después de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que contempla modificaciones en el esquema de prestaciones y pensiones por discapacidad.

El nuevo secretario, Pablo Di Liscia, cuenta con antecedentes en la administración pública. Fue subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, entre 2017 y 2019, estuvo al frente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires. Según informó el Gobierno, también posee más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado.

Desde el Gobierno señalaron que la gestión de Di Liscia tendrá entre sus prioridades “optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los procesos de gestión y control del organismo, y fundamentalmente garantizar la administración eficiente de los recursos”. Además, continuará con el proceso de auditoría de las pensiones por invalidez laboral iniciado durante la gestión anterior.

El contexto de la salida de Vilches

Vilches había asumido la conducción de la Secretaría Nacional de Discapacidad después de desempeñarse como interventor de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la salida de Diego Spagnuolo. La actual Secretaría funciona dentro del Ministerio de Salud luego de la reorganización de la estructura de discapacidad dispuesta por el Gobierno.

Su renuncia se conoció en medio de la discusión por el Presupuesto 2027, que generó cuestionamientos dentro y fuera del oficialismo por los cambios propuestos para el financiamiento de las prestaciones y las pensiones. El Gobierno comenzó a negociar modificaciones al proyecto y planteó la elaboración de una alternativa sobre algunos de los puntos cuestionados.

La designación de Di Liscia se produce, de esta manera, en un momento de definiciones para el área de Discapacidad, que además continúa atravesada por la reorganización institucional y por las auditorías sobre las pensiones por invalidez laboral.